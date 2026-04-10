元ＮＨＫでフリーの青井実アナウンサーが１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。３月いっぱいで２年間務めたフジテレビ系夕方のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」のキャスター卒業後、初の民放地上波出演となった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、青井アナのＮＨＫ時代の先輩でフリーアナの有働由美子アナが永作博美主演のＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」でドラマデビュー。その演技に高評価が集まっているという記事が紹介された。ここでＭＣの垣花正に「ＮＨＫ時代は何期ぐらい違うんですか？」と聞かれると「これを間違えると大変なんで、ちょっと待って下さいね。年齢が分かってしまうんで…」と慎重な表情になった青井アナ。

「でも、１０ぐらい違うかなって。番組でも特番で会ったりしました」と続けた上で、その演技については「自然体が売りの方なので、何やっても上手ですよね。『あさイチ』やってても自然体ですし、ニュースを読んでいても自然体ですし」と話していた。