空調機器大手のゼネラル（神奈川県川崎市）は、モデル・俳優の小松菜奈さんを起用したテレビCM「GENERAL AirからLifeへ」編を、2026年4月1日に全国で放送開始した。

ゼネラルが目指すメッセージを表現

2026年1月1日、商号を「株式会社ゼネラル」に変更した同社は今年、創業90周年。発表資料によると、CMは「株式会社ゼネラル」の認知拡大と、小松さんによる演技とナレーションを通じて、同社が目指す「Creating a Life Conditioner」を身近に感じてもらうようつくられた。

「ゼネラルは、Air Conditionerから、Life Conditionerへ」

というナレーションでスタート。小松さんをアルファベットの「i」に見立てて、「Air」と「Life」の文字が切り替わる演出を通じて、ブランドの目指す姿を象徴的に表現している。

同社のエアコン「nocria（ノクリア）」のそばで快適に過ごす乳児や母親、街を行き交う人々、自転車を漕ぐ子どもたち、森を歩く年配の夫婦――穏やかな日常の情景の中に、人と環境、地域が調和する未来への思いを重ねている。

最後は、小松さんが生き生きと輝く姿とともに、「すべてのLifeのそばに。」というナレーションに合わせ社名とスローガンを映し出している。

心地よい空間づくりに「掃除愛」を語る

CM出演について、小松さんはインタビュー動画で詳しく話している。

「すべてのLifeのそばに。」というメッセージについて、「ゼネラルさんが目指すメッセージは、私たちの生活とか人生を共にする相棒のような、なくてはならない存在だなと思いました」と語った。

また「Life Conditionerに関連して心地よい空間づくりのこだわりは」という質問に小松さんは、自分自身や家族が心地よくいられる空間づくりだと話し、「掃除が好き」と明かした。

「雑巾で床を全部拭いてピカピカにしたり、見やすく取りやすくできるような収納ケースを買ったり、ちょっとしたことで気持ちよくいられるなあ、と。気持ちも整理がつくと思うので、それは大事にしています」

と、「掃除愛」を語っていた。

CMは15秒と30秒がある。YouTubeではこのほか、インタビュー動画やメイキング動画も公開されている。