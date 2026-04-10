この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚が自身のYouTubeチャンネルにて、「【8.8インチはいいぞ】コンパクトな8インチタブレット『ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra』をレビュー！ 高画質で才能上々、なんと5Gにも対応しています」と題した動画を公開した。動画では、MediaTek Dimensity 8300を搭載し、手頃な価格帯でありながら5G通信に対応した本製品の魅力を詳細にレビューしている。

戸田氏はまず、樹脂と複合素材を組み合わせた本体のデザインに触れ、「なんかこう高級モデルだなという印象が伝わってくる」と評価。ディスプレイについては、8.8インチのサイズに1600×2560の高解像度、144Hz駆動、最大輝度500nitというスペックを紹介し、「映像、画像キレッキレですよね」と絶賛した。さらに、格安タブレットとしては珍しく5G通信やWi-Fi 6Eに対応している点にも驚きを示している。

パフォーマンス面ではベンチマークテストを実施し、「結構重いゲームもいけます。その分値段が安いんですよね」とコストパフォーマンスの高さを強調。実際に『原神』をプレイし、「スマホよりやっぱり画面が広くて、迫力あっていいですよね」と快適な動作を実証した。また、付属の充電器は20Wだが、市販の高出力充電器を使用することで30Wを超える急速充電が可能であることも検証している。

総評として、発売時の価格である49,999円という設定に対し、「5万円を切ってる時に手に入ると非常にいいですね」とコメント。最終的な評価を78点とし、コンパクトでありながら高い処理性能と通信機能を求めるユーザーにとって、魅力的な選択肢であると結論づけた。

YouTubeの動画内容

01:35

144Hz駆動で高画質！8.8インチディスプレイの実力
02:16

格安タブレットで5G対応の衝撃
03:03

Dimensity 8300搭載で重いゲームも快適プレイ
05:19

「原神」を実機でプレイして動作検証
07:40

コスパ最強！気になる価格と最終的な点数評価

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