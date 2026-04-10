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なぜか顧客が離れていく…意外と知らない「関係維持コスト」の正体とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「利益が伸びる会社は“時間とお金の使い道”が違う！売上が上がる会社がやっている手法を公開！」と題した動画を公開。会食や交流会で築いた人間関係がいつの間にか自然消滅してしまう、多くのビジネスパーソンが抱える悩みに答えを示した。



動画で解説を務めるりゅう先生は、ビジネスパートナーや顧客との関係が途切れてしまう根本的な原因について、「仲良しでいるためにはコストがかかる」という視点が欠落しているからだと指摘する。人間関係もビジネスも、一度築いた関係性は放置すれば自然に消滅してしまう。それを防ぐためには、意図的に「関係維持コスト」を支払う必要があるのだという。



りゅう先生によれば、このコストは心理学で「関係的コスト」と呼ばれ、「時間」「気遣い」「接触頻度」「言葉の温度感」といった目に見えない投資の積み重ねを指す。特に重要な要素として「時間」「接触」「感情」の3つを挙げ、これらのいずれかがゼロになると関係は断絶に向かうと解説した。



さらに、関係維持プランを立てる上での大原則として「『売る』という行為を関係維持に混ぜてはいけない」と強調する。「久しぶりに連絡が来たと思ったら商品の売り込みが始まったら、相手は警戒する」と述べ、関係維持のアプローチはあくまで「売上ゼロ前提」で設計することが不可欠だと説いた。



具体的な手法としては、売り込みを一切含まない「近況報告や失敗談」をコラム形式で送ることや、誕生日や購入記念日に「あなたのことを覚えていますよ」と伝えるパーソナルなメッセージを送ることなどが有効だとした。特に記念日のアプローチは、相手に「ちゃんと自分のことを見てくれている」と感じさせ、関係値を一気に回復させる効果が期待できるという。



顧客との関係は、一度構築すれば永続するものではない。売り上げに直結しない地道なアプローチこそが、長期的な信頼関係を築き、結果的にビジネスを成長させる土台となることを、この動画は示唆している。