スバル、STIコンプリートカーWRX『STI Sport♯』発表 600台限定で610.5万円
SUBARU（スバル）のモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナル株式会社は9日、STIコンプリートカーWRX『STI Sport♯（シャープ）』を発表した。
【写真】スポーティーでかっこいい…スバル、STIコンプリートカーWRX『STI Sport♯』内外装全部見せ
WRX『STI Sport♯』は、水平対向ターボエンジンとシンメトリカルAWD、現行WRXの日本仕様に初採用となる6速マニュアルトランスミッションなどのアセットを組み合わせたSTIコンプリートカー。ボディカラーは、WRブルー・パール、セラミックホワイト、サンライズイエロー（5万5000円高）の3色を設定。また、ピストンとコンロッドの重量公差およびクランクシャフトとフライホイール、クラッチカバーの回転バランス公差を徹底的に低減したバランスドエンジンとバランスドクラッチカバー＆フライホイールを採用することで、振動が少なく滑らかな吹け上がりを実現した。加えて、専用チューニングを施したZF製の電子制御ダンパーやbrembo製ブレーキキャリパー、STIパフォーマンスパーツなどを装備し、同社ならではの走りの楽しさを提供する。
同車は、600台の限定販売とし、9日から5月17日の期間中に全国のスバル販売店にて抽選申し込みを受け付け。メーカー希望小売価格は、610万5000円となっている。
■STIコンプリートカーWRX『STI Sport♯』の主な特別装備
バランスドエンジン（ピストン&コンロッド、クランクシャフト）
バランスドクラッチカバー&フライホイール
STI製フレキシブルドロータワーバー フロント（STI Sport♯ロゴ付）
STI製フレキシブルドロースティフナー フロント（STIロゴ付）
STI製フレキシブルドロースティフナー リヤ（STIロゴ付）
専用電子制御ダンパー（ZF製）
brembo製18インチフロント対向6ポット&リヤ対向2ポットブレーキキャリパー（ゴールド塗装）、フロント&リヤドリルドディスクローター
245/35R19タイヤ（ブリヂストン ポテンザ S007）&19インチアルミホイール（マットグレー塗装）
小型トランクスポイラー（ブラック塗装）
本革巻シフトノブ&本革巻ハンドブレーキレバー
ウルトラスエードシート［ブラック（ブラックステッチ）、イエローパーフォレーション］（RECAROフロントシート、STIロゴ入り）
【写真】スポーティーでかっこいい…スバル、STIコンプリートカーWRX『STI Sport♯』内外装全部見せ
WRX『STI Sport♯』は、水平対向ターボエンジンとシンメトリカルAWD、現行WRXの日本仕様に初採用となる6速マニュアルトランスミッションなどのアセットを組み合わせたSTIコンプリートカー。ボディカラーは、WRブルー・パール、セラミックホワイト、サンライズイエロー（5万5000円高）の3色を設定。また、ピストンとコンロッドの重量公差およびクランクシャフトとフライホイール、クラッチカバーの回転バランス公差を徹底的に低減したバランスドエンジンとバランスドクラッチカバー＆フライホイールを採用することで、振動が少なく滑らかな吹け上がりを実現した。加えて、専用チューニングを施したZF製の電子制御ダンパーやbrembo製ブレーキキャリパー、STIパフォーマンスパーツなどを装備し、同社ならではの走りの楽しさを提供する。
■STIコンプリートカーWRX『STI Sport♯』の主な特別装備
バランスドエンジン（ピストン&コンロッド、クランクシャフト）
バランスドクラッチカバー&フライホイール
STI製フレキシブルドロータワーバー フロント（STI Sport♯ロゴ付）
STI製フレキシブルドロースティフナー フロント（STIロゴ付）
STI製フレキシブルドロースティフナー リヤ（STIロゴ付）
専用電子制御ダンパー（ZF製）
brembo製18インチフロント対向6ポット&リヤ対向2ポットブレーキキャリパー（ゴールド塗装）、フロント&リヤドリルドディスクローター
245/35R19タイヤ（ブリヂストン ポテンザ S007）&19インチアルミホイール（マットグレー塗装）
小型トランクスポイラー（ブラック塗装）
本革巻シフトノブ&本革巻ハンドブレーキレバー
ウルトラスエードシート［ブラック（ブラックステッチ）、イエローパーフォレーション］（RECAROフロントシート、STIロゴ入り）