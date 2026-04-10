大戸屋ごはん処、「洋食屋の鉄板ポークチャップ」など懐かしい味わいのメニューを販売【『大衆食堂』フェア】

全国の大戸屋ごはん処は、2026年4月10日から『大衆食堂』フェアを開催し、「洋食屋の鉄板ポークチャップ」をはじめとした春季限定メニューを数量限定で販売する。

【『大衆食堂』フェアのメニュー画像はこちら】馴染みのある定食にごちそう感を添えた「洋食屋の鉄板ポークチャップ」など

〈春季限定『大衆食堂』フェア 概要〉

“いま食べたいもの”をテーマにした新シリーズ「大戸屋うまいものトリップ」の第一弾として、馴染みのある定食にごちそう感を添えた、春季限定『大衆食堂』フェアを開催する。

記憶に残る味わいをめぐる“過去へのトリップ”をテーマに、甘みとコクのあるソースや立ちのぼる湯気など、心に残る食の風景を大切に表現した。素材と調理にこだわり、余計なものに頼らず、丁寧に仕立てた。馴染みのある定食に、ひと手間のごちそう感を添えている。

【販売期間】

2026年4月10日〜2026年5月27日 予定

【『大衆食堂』フェア 販売対象外店舗】

大宮みくら店･港北東急SC店･イオンタウン東浦和店･北名古屋店

【「鉄板ポークチャップ」と「甘から照り焼きチキン」のみ販売する店舗】

イオンモール高崎店･イオン天王町店･イオンモール日の出店･アリオ亀有店･アリオ橋本店･イオンモール川口店･イオン相模原店･イオンモール倉敷店･半田市役所リコリス店･イオンモール須坂店

◆洋食屋の鉄板ポークチャップ

定食価格 1,460円

単品価格 1,370円

甘みとコクのあるソースで味付けしたポークチャップ。鉄板にのせた瞬間、ジュッと広がる香りとともに、昔ながらの洋食の味わいが楽しめる。キャベツやとうもろこしのクリームコロッケを添え、食堂らしい一皿に仕立てた。

◆懐かしの甘から照り焼きチキン

定食価格 1,380円

単品価格 1,290円

炭火で香ばしく焼き上げ、甘辛の醤油だれをなじませた照り焼きチキン。生玉子を絡めると、味わいにやわらかな奥行きが出る。

◆鰆の西京焼き 菜の花からし和え 添え

定食価格 1,590円

単品価格 1,500円

毎年好評の「鰆の西京焼き」が今年も登場する。身のやわらかな鰆を炭火でじっくり焼き上げ、西京味噌の甘みに柚子の爽やかさが広がる。からしと出汁で和えた菜の花のほろ苦さや、大根おろしともよく合うという。

◆【季節の小鉢】菜の花からし和え

『大衆食堂』フェア期間中の限定小鉢。菜の花に、からしの香りを添えた。

※記事中の価格はいずれも税込表記。