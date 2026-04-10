NiziU（ニジュー）のAYAKA（アヤカ）がInstagramを更新。東京ディズニーシーをメンバーのMAYUKA（マユカ）と楽しむ姿やプリクラ写真を公開した。

【写真】「これすっぴんなのヤバすぎる」NiziUアヤカ＆マユカの仲良しディズニーショット①②【写真】肩ラインが美しいマユカの最新ショット

■NiziUアヤカ＆マユカが耳付き帽子でポーズ

アヤカはマユカとディズニーシーを訪れた際に撮影したプリクラ写真を3枚公開。ふたりとも耳の付いた帽子を可愛らしく被り、ピースをしたり、両手を頬に当ててポーズを取る。2枚目には「Disney」と落書きし、3枚目ではマユカがドナルドダックのグッズを手にして、ふたりでハートポーズを作っている。

また「シェリーメイ可愛かったあ」とテキストを添えた投稿でアヤカは、東京ディズニーシー園内でのプライベートショットを公開。シェリーメイとハグをする写真や、アラビアンコーストに佇む姿を投稿している。アヤカはストーリーズにて、この日はすっぴんだったことを明かしていたが、そうとは思えない美貌を放った。

SNSでは「これすっぴんなのヤバすぎる」「すっぴんも凄く可愛くて素敵」「すっぴんとは思えないぐらい可愛い」「なぜバレないのか不思議でしかない」「いつ行ってたの！」「ディズニーで姫と会える世界線どこ」「03ズかわいい癒しすぎる」「すっぴんでこのかわいさはレベチすぎる」「2人でディズニー行ってたのか！」と反響を集めている。

■写真：Niziuマユカが美しい肩のライン見せた最新ショット