「劣っているとは全く思わない」日本代表デビューの21歳FW、降格圏に沈む独クラブで“出番なし”に本音「結果を残さないと…」【現地発】

「劣っているとは全く思わない」日本代表デビューの21歳FW、降格圏に沈む独クラブで“出番なし”に本音「結果を残さないと…」【現地発】