歌舞伎俳優の中村獅童さん（53）と息子・中村夏幹くん（5）が、歌舞伎座「六月大歌舞伎」（6月3日初日から25日千穐楽）で、初めて歌舞伎舞台化される傑作時代劇『子連れ狼』に出演することが発表され、コメントを寄せました。

昼の部で上演される『子連れ狼』は、柳生一族の画策により妻を殺され、公儀介錯人の地位も追われた主人公・拝一刀（おがみ いっとう）が、息子・大五郎（だいごろう）を連れた復讐（ふくしゅう）の旅を描いた物語。映画、テレビドラマと数多くの映像作品が制作された物語です。

1973年から1976年にかけて放送され、叔父・萬屋錦之介さんの当り役である主人公・拝一刀を獅童さんが、その息子・大五郎を夏幹くんが勤めます。

獅童さんは、「長年演じたかった『子連れ狼』を上演いたします。とても嬉しく思います。 叔父・萬屋錦之介がテレビ時代劇で演じた『子連れ狼』は私も幼い頃から大好きな作品で、 今回は、6月の歌舞伎座という私たち萬屋にとっても大変思い入れのある月に、夏幹と一緒に拝一刀・大五郎として歌舞伎座の舞台に立てることを楽しみにしています」と語りました。

一方、夏幹くんは、「6月がたのしみです。一生懸命がんばります！」とコメントを寄せました。