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人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「【吉野家】新メニュー焼き牛でおかわり無料のご飯を好きなだけ食べまくったら最高に美味しすぎて満腹になった爆食女【大食い】【牛鉄板焼肉定食】」と題した動画を公開した。動画では、吉野家の新メニューである「牛鉄板焼肉定食」を実食し、その圧倒的な美味しさとご飯との相性をレビューしている。



運ばれてきたのは、固形燃料で熱々の鉄板に乗った牛肉と大きな玉ねぎ。「従来の吉牛にはない焼きによる香ばしさ」と「ジュージュー音」に食欲をそそられる山崎。甘辛いタレが絡んだ肉をご飯に乗せて頬張ると、「おいちーね」と満面の笑みを浮かべた。さらに、付属の生卵を絡めると「無敵モード突入」と絶賛し、箸が止まらない様子を見せる。



1杯目のご飯をあっという間に平らげると、無料のおかわりを活用して2杯目へ。残っていた肉とタレをご飯の上にすべて乗せ、卵をかけて自作の「玉子かけ焼き牛丼」を完成させる。紅ショウガでさっぱりとした味変も楽しみつつ、鉄板ならではの熱々感を最後まで味わい尽くした。



最後に「上半期最おいちーねで賞ノミネート」と語り、大満足の様子で完食。香ばしい焼き目とシャキシャキの玉ねぎが織りなす新食感は、ガッツリ食べたい日のランチやディナーにぜひおすすめしたい一品だ。