義母に耐えられず逃げ出した妻を″不倫した″と誤解した夫が暴走！妻が身を寄せた友人宅の旦那に狂気が爆発【作者に聞いた】

義母に耐えられず逃げ出した妻を″不倫した″と誤解した夫が暴走！妻が身を寄せた友人宅の旦那に狂気が爆発【作者に聞いた】