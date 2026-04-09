「こういうの欲しかった」ダイソーの“マスカーフィルム”が掃除の救世主に 冷蔵庫のゴミも「はがすだけ」活用術3選
100円ショップ・ダイソーで販売されている、弱粘着の塗装用保護フィルム「マスカーフィルム」の活用術3選がインスタグラムで公開され、再生回数85万回超えの反響があった（8日午前11時時点）。
【写真一覧】「うわ！これいい」掃除の救世主！ダイソーの“マスカーフィルム”活用術3選
掃除屋が教える「1分楽ピカ術」を発信している、こまちさん（@komachi_kurashi_）が、掃除がラクになる「便利なマスカーフィルムの活用法」を紹介した。
【1つ目：家電の収納に活用】
家電を収納する際に、サイズに合う大きさの袋がないときに、マスカーフィルムを活用。家電の下部にグルっと一周貼り付けて、引っ張るだけですっぽり隠せる。長さが足りないときは、上部にもう1周することで全体を隠せる。
【2つ目：冷蔵庫の野菜室に活用】
野菜室は、気がつくとゴミだらけになり、掃除もしづらい。そんなときは、床部分にマスカーフィルムを貼り、敷くことで、はがすだけで簡単にゴミが取れる。定期的に取り替えることで衛生的になるとのこと。
【3つ目：お風呂掃除に活用】
ドア下を掃除すると水浸しになってしまうシーンで、周囲の水浸しを避けるために、ドア下部に貼り付けてビニールを上に広げ、端をテープで止めることで、「びちゃびちゃ気にせず洗える」とのこと。
この投稿にユーザーからは「うわ！これいいですね!!!買ってみます！ありがとうございます」「使い方参考にします」「こういうの欲しかったです」「おー便利ですね」「ダイソーにもあるんや」などの絶賛の声が集まっていた。
【写真一覧】「うわ！これいい」掃除の救世主！ダイソーの“マスカーフィルム”活用術3選
掃除屋が教える「1分楽ピカ術」を発信している、こまちさん（@komachi_kurashi_）が、掃除がラクになる「便利なマスカーフィルムの活用法」を紹介した。
【1つ目：家電の収納に活用】
家電を収納する際に、サイズに合う大きさの袋がないときに、マスカーフィルムを活用。家電の下部にグルっと一周貼り付けて、引っ張るだけですっぽり隠せる。長さが足りないときは、上部にもう1周することで全体を隠せる。
野菜室は、気がつくとゴミだらけになり、掃除もしづらい。そんなときは、床部分にマスカーフィルムを貼り、敷くことで、はがすだけで簡単にゴミが取れる。定期的に取り替えることで衛生的になるとのこと。
【3つ目：お風呂掃除に活用】
ドア下を掃除すると水浸しになってしまうシーンで、周囲の水浸しを避けるために、ドア下部に貼り付けてビニールを上に広げ、端をテープで止めることで、「びちゃびちゃ気にせず洗える」とのこと。
この投稿にユーザーからは「うわ！これいいですね!!!買ってみます！ありがとうございます」「使い方参考にします」「こういうの欲しかったです」「おー便利ですね」「ダイソーにもあるんや」などの絶賛の声が集まっていた。