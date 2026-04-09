HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、候補生たちがマイクを装着し、歌とダンスを同時に行う過酷なレッスンに挑んだ。

【映像】発音も完璧！元アイドルのスゴすぎるダンスと歌

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。（※参加時の年齢）

アメリカ合宿5日目、歌とダンスを初めて同時に行う練習で、ヘッドセットを装着したAYANAが課題曲「WE RIDE」を披露すると、その安定感にコーチ陣から称賛が相次いだ。ダンスコーチのプレスリーが「良いね。よくやったわ」と声をかけると、ボーカルコーチのローレンも「良い感じよ。さっきより良くなったわ。上出来よ！」と絶賛。スタジオで見守るメンバーからも「うおー！ 最高！ AYANAちゃんすごいな」と驚きの声が上がった。

高いハードルを越えたAYANAは、安堵の表情を浮かべ「お二人から、初めて歌って踊った割には良かったよって言ってもらえたので、その部分は、自分の中でちょっとそういう安心も生まれました。」と、確かな手応えを口にした。