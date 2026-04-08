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東京の都心から電車とバスを使って3泊4日の大阪ひとり旅に行ってきました！



今回は“老舗の名酒場”や“大阪のローカルグルメ“を中心に12軒を巡りました！

1日目、東京から新幹線で大阪に到着し、早速京橋の朝９時から飲める立ち飲みへ。海鮮メニューが充実し、昼から混雑していました。続いて日本橋に移動し、老舗の大衆酒場で絶品の本マグロをつまみながら一杯。一旦ホテルにチェックインし、再び飲み歩き開始。少し中心地から離れた住宅街にあるメニューが豊富で美味しい居酒屋へ。刺身から肉料理まで本当に美味しかったです。なんばに戻り、〆は深夜５時まで営業している寿司屋へ。サクッと握りをつまんで就寝。

2日目はなんば昼飲みでは外せない豚足で有名なあのお店へ。センマイもいただき大満足。夕方は堺へ。大きなコの字カウンターが素晴らしい老舗酒場でだし巻きをアテに熱燗を。そこから電車で移動し、静かな街にある予約必須の名酒場へ。センス抜群の小鉢が揃い、おでんも絶品。土瓶蒸しと熱燗で〆。帰る途中に天王寺で途中下車して軽く飲み、宿へ。

3日目は大阪名物の肉吸い発祥の地で昼ごはん。卵かけご飯との組み合わせは二日酔いに染みました笑。そして、たまたま見つけたカレー屋さんで昔ながらのカツカレーをいただく。その後、今日の宿へチェックインし、その後はヲタ活へ。打上げは深夜２時まで営業している焼肉屋さん。鮮度抜群のレバーなどを堪能。翌日は喫茶店のカレーを食べ、昼の新幹線で刀東京へ。



老舗の名酒場や大阪のローカルグルメなど、ひたすら食べて飲んでを楽しむ旅になりました！遊びに行こうと思っている方は是非参考にしてみてください！