元レースクイーンでモデルの相沢菜々子（29）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「4／6発売の#週刊プレイボーイにて約6年ぶりに掲載していただいています」と報告。ピンクのビキニ水着ショットや、デジタル写真集「天使の咆哮」の表紙となった胸元を大きく露出したデザインのノンショルダートップス姿を披露した。

「またこうして戻ってこられてすごく嬉しいです 軟体やあのポーズもぜひチェックしてね デジタル写真集も配信中です ＃天使の咆哮」と願った。

ファンやフォロワーからも「ハチ子最高」「超カワイイ」「セクシーでいいねぇ」「美しい」などのコメントが寄せられている。

相沢は福岡県出身。17年にスカウトされ、日本スイムスーツ協会キャンペーンガールに就任して芸能界デビュー。18年、SUPER GT「カルソニックレレディー」としてレースクイーン活動を開始。「GOODRIDE日本レースクイーン大賞2019」で実行委員会特別賞受賞。「MediBang日本レースクイーン大賞2021」ではレースクイーン大賞を受賞。23年に初のイメージビデオ「ナナブンノハチ」を発売。同年12月にレースクイーンを卒業。24年には初写真集「N」を発売。身長173センチ。愛称は「ななちゃん」「ななぞー」「ハチ子」。特技はクラシックバレエ、ボウリング、書道。趣味はカメラ、タロット占い、神社巡り、バドミントン。血液型O。