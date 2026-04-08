◆第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル、稍重）

１着賞金１億円をかけて争う、川崎競馬の古馬最高峰レースに砂上の猛者１１頭（ＪＲＡ６、南関東４、他地区１）が集結。矢野貴之騎手騎乗で２番人気のディクテオン（セン８歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）は中団から末脚不発で５着に終わった。

昨年末は７番人気の低評価を覆し、東京大賞典を勝利。初のＮＡＲ年度代表馬にも選出された。ドバイ・ワールドＣへの参戦プランもあったが、緊迫する中東情勢を考慮し、遠征を取りやめ、ここに向け調整。３年連続の参戦で２４年４着、２５年２着に続き、またしてもこのタイトルには手が届かなかった。

３番人気でカゼノランナー（西村淳也騎手）が２馬身差をつけて逃げ切って勝利した。勝ち時計は２分１４秒６。２着には８番人気のドゥラエレーデ（野畑凌騎手）、３着には１番人気のアウトレンジ（坂井瑠星騎手）が入った。

矢野貴之騎手（ディクテオン＝５着）「いいところで、アウトレンジを見ながら運べた。小回りより広いコースで、乾いた馬場のほうが良さが生きると思う」