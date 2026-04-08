「歯医者に行く」ウソにウソ重ねた市議に辞職勧告決議　聴取への説明も支援者説明もウソ　本人は謝罪も議員続ける考え　新潟・糸魚川市

6日、軽く会釈をしながら市役所に謝罪に訪れた、新潟・糸魚川市の近藤新二市議。

近藤市議：

私の不適切な行動と虚偽により、ご迷惑をおかけしたことをおわびします。

2025年12月、市議会の委員会で「歯医者に行く」と途中退席を申し出た近藤市議。

公務を優先するよう委員長たちに指導されますが、そのまま退席。

ところが、「歯医者に行く」というのは全くの嘘でした。

実は忘年会に出席していたのです。

しかも、この事実が発覚したあとの聴取でも「歯医者に行った」と嘘の説明をしていました。

近藤市議：

「歯医者に行く」といった虚偽、そのあとも聴取のときに「歯医者に行った」という2回目の虚偽。

その結果、辞職勧告決議案が提出され、全会一致で可決。

糸魚川市議会で初めてのことです。

さらに、嘘はまだ終わりません。

支援者を集めた説明会で「委員長からは退席を止められていない」という趣旨の説明をしていたことも発覚。

近藤市議：

決して阿部委員長をおとしめるつもりは毛頭ありませんでした。

結局、嘘がばれ、支援者に「本当は退席を止められていた」などと訂正して回っているといいます。

糸魚川市議会の古畑浩一議長からは「どうもあなたがおっしゃっていることと、やられていることが違うようでございますが、大丈夫ですか？」という突っ込みが。

嘘に嘘を重ねた近藤市議はしかし、今後も議員を続ける考えです。