「歯医者に行く」ウソにウソ重ねた市議に辞職勧告決議 聴取への説明も支援者説明もウソ 本人は謝罪も議員続ける考え 新潟・糸魚川市
6日、軽く会釈をしながら市役所に謝罪に訪れた、新潟・糸魚川市の近藤新二市議。
近藤市議：
私の不適切な行動と虚偽により、ご迷惑をおかけしたことをおわびします。
2025年12月、市議会の委員会で「歯医者に行く」と途中退席を申し出た近藤市議。
公務を優先するよう委員長たちに指導されますが、そのまま退席。
ところが、「歯医者に行く」というのは全くの嘘でした。
実は忘年会に出席していたのです。
しかも、この事実が発覚したあとの聴取でも「歯医者に行った」と嘘の説明をしていました。
近藤市議：
「歯医者に行く」といった虚偽、そのあとも聴取のときに「歯医者に行った」という2回目の虚偽。
その結果、辞職勧告決議案が提出され、全会一致で可決。
糸魚川市議会で初めてのことです。
さらに、嘘はまだ終わりません。
支援者を集めた説明会で「委員長からは退席を止められていない」という趣旨の説明をしていたことも発覚。
近藤市議：
決して阿部委員長をおとしめるつもりは毛頭ありませんでした。
結局、嘘がばれ、支援者に「本当は退席を止められていた」などと訂正して回っているといいます。
糸魚川市議会の古畑浩一議長からは「どうもあなたがおっしゃっていることと、やられていることが違うようでございますが、大丈夫ですか？」という突っ込みが。
嘘に嘘を重ねた近藤市議はしかし、今後も議員を続ける考えです。