ファミリーマート×『あつまれ どうぶつの森』…春のおでかけにぴったりなアイテムがそろったキャンペーンが展開中
現実と同じ時間が流れる世界で、住人たちとともにDIYをしながらスローライフを楽しむ、任天堂のNintendo Switch用ソフト『あつまれ どうぶつの森』。ファミリーマートは、全世界累計販売本数4932万本(2025年12月現在)を記録する本作とコラボした『あつまれ どうぶつの森』キャンペーンを、2026年3月31日よりスタート。全国のファミリーマート約1万6400店舗にて、『どうぶつの森』デザインの多彩なグッズを販売している。
【写真を見る】まめきち＆つぶきちデザインのタオルインポーチなど、ファンにはたまらないアイテムが満載
■『どうぶつの森』デザインのソックスやコスメでかわいく“春支度”
本キャンペーンでは、ファミリーマートオリジナルアパレルブランドの「コンビニエンスウェア」よりタオルインポーチやラインソックスをリリースするほか、ナチュラル・オーガニックコスメ「Mitea ORGANIC(ミティア オーガニック)」との特別デザインコレクションも展開。いずれも春のおでかけにぴったりなアイテムで、お花見をはじめ、ゴールデンウィークの旅行のお供としても、重宝されそうなラインナップになっている。
本稿では、数あるコラボ商品の中から、編集部おすすめのアイテムをピックアップして紹介しよう。
■タオルインポーチ
人気キャラクターであるタヌキのまめきち＆つぶきちデザインのポーチの中に、特別デザインのタオルを入れたタオルインポーチ。ポーチ、タオル、タオル付ポーチという“3WAY”で使える点が特徴。ミニタオルは23センチ×23センチ、ポーチは22センチ×16センチで、価格は2290円。
■ラインソックス
特別デザインのラインソックスで、足底にはたぬきちのラバープリントが入っている。大人用の「ラインソックス」のほか、子ども用の「こどもくつした」も発売。「ラインソックス」は22〜25センチ／25〜28センチ、「こどもくつした」は13〜19センチ／19〜22センチで、価格はいずれも600円。
■ミティア クレンジングセラムオイル
オーガニック×美容オイルの力で、毛穴の角栓・黒ずみまですっきりオフする、W洗顔不要のクレンジングオイル。1848円。
■ミティア アクアセラムウォッシュ
オーガニック×マリンクレイ×竹炭の力で毛穴汚れを吸着・洗浄し、ふっくらみずみずしい肌に導く美容液洗顔料。1188円。
■ミティア ホワイトニングセラムローション
オーガニック×植物性持続型ビタミンCの力で、透明感あふれるイキイキとした肌に導く、しっとりとろみ感触の美白ローション。1991円。
■ミティア リペアミルク
荒れた肌にも、独自のW発酵ソームカプセルが角層深くまで浸透。ハリ・透明感のある肌へ。オールインワンでも使える高保湿乳液。1991円。
■ミティア ミニサイズキット
人気のクレンジングオイル(ミティア クレンジングセラムオイル)とオールインワンでも使えるミルク(ミティア リペアミルク)が約2週間分のミニサイズになった、ポーチ付き限定キット。1650円。
■ミティア セラムオイルリップスティック
オーガニック×美容オイルの力でうるおいを閉じ込め、色もちもアップ！カラーリストと作り上げた、肌をきれいに見せる洒落感カラーのリップスティック。全6色／各995円。
またファミマオンラインでは、『どうぶつの森』の葉っぱのマーク型のリップケースと「Mitea ORGANIC」の限定リップ3色がセットになったアイテム「Mitea ORGANIC リップ3色＆シリコンリップケース」(5186円)も販売された(※予約受付は2026年4月6日をもって終了)。
これらの商品展開に加え、2026年4月7日からは、対象商品を2個購入するごとに『あつまれ どうぶつの森』オリジナルトートバッグがもらえるキャンペーンもスタート。トートバッグは2種のうち、いずれか1個が配布され、景品がなくなり次第終了となる。
さらにキャンペーン期間中は、ファミリーマート海岸三丁目店(東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦1階)、ファミリーマート東京ベイ潮見プリンスホテル店(東京都江東区潮見2-8-16)、ファミリーマート大阪空港前店(大阪府豊中市螢池西町2-16-26)の3店舗で、『あつまれ どうぶつの森』のラッピング店舗も展開。
各種グッズに加え、『どうぶつの森』関連のダウンロードカードなどを含む500円以上の商品を購入すると、オリジナルデザインのステッカーがプレゼントされるので、気になる人はぜひこれらの店舗にも足を運んでみてはいかがだろう。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■『どうぶつの森』デザインのソックスやコスメでかわいく“春支度”
本キャンペーンでは、ファミリーマートオリジナルアパレルブランドの「コンビニエンスウェア」よりタオルインポーチやラインソックスをリリースするほか、ナチュラル・オーガニックコスメ「Mitea ORGANIC(ミティア オーガニック)」との特別デザインコレクションも展開。いずれも春のおでかけにぴったりなアイテムで、お花見をはじめ、ゴールデンウィークの旅行のお供としても、重宝されそうなラインナップになっている。
本稿では、数あるコラボ商品の中から、編集部おすすめのアイテムをピックアップして紹介しよう。
■タオルインポーチ
人気キャラクターであるタヌキのまめきち＆つぶきちデザインのポーチの中に、特別デザインのタオルを入れたタオルインポーチ。ポーチ、タオル、タオル付ポーチという“3WAY”で使える点が特徴。ミニタオルは23センチ×23センチ、ポーチは22センチ×16センチで、価格は2290円。
■ラインソックス
特別デザインのラインソックスで、足底にはたぬきちのラバープリントが入っている。大人用の「ラインソックス」のほか、子ども用の「こどもくつした」も発売。「ラインソックス」は22〜25センチ／25〜28センチ、「こどもくつした」は13〜19センチ／19〜22センチで、価格はいずれも600円。
■ミティア クレンジングセラムオイル
オーガニック×美容オイルの力で、毛穴の角栓・黒ずみまですっきりオフする、W洗顔不要のクレンジングオイル。1848円。
■ミティア アクアセラムウォッシュ
オーガニック×マリンクレイ×竹炭の力で毛穴汚れを吸着・洗浄し、ふっくらみずみずしい肌に導く美容液洗顔料。1188円。
■ミティア ホワイトニングセラムローション
オーガニック×植物性持続型ビタミンCの力で、透明感あふれるイキイキとした肌に導く、しっとりとろみ感触の美白ローション。1991円。
■ミティア リペアミルク
荒れた肌にも、独自のW発酵ソームカプセルが角層深くまで浸透。ハリ・透明感のある肌へ。オールインワンでも使える高保湿乳液。1991円。
■ミティア ミニサイズキット
人気のクレンジングオイル(ミティア クレンジングセラムオイル)とオールインワンでも使えるミルク(ミティア リペアミルク)が約2週間分のミニサイズになった、ポーチ付き限定キット。1650円。
■ミティア セラムオイルリップスティック
オーガニック×美容オイルの力でうるおいを閉じ込め、色もちもアップ！カラーリストと作り上げた、肌をきれいに見せる洒落感カラーのリップスティック。全6色／各995円。
またファミマオンラインでは、『どうぶつの森』の葉っぱのマーク型のリップケースと「Mitea ORGANIC」の限定リップ3色がセットになったアイテム「Mitea ORGANIC リップ3色＆シリコンリップケース」(5186円)も販売された(※予約受付は2026年4月6日をもって終了)。
これらの商品展開に加え、2026年4月7日からは、対象商品を2個購入するごとに『あつまれ どうぶつの森』オリジナルトートバッグがもらえるキャンペーンもスタート。トートバッグは2種のうち、いずれか1個が配布され、景品がなくなり次第終了となる。
さらにキャンペーン期間中は、ファミリーマート海岸三丁目店(東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦1階)、ファミリーマート東京ベイ潮見プリンスホテル店(東京都江東区潮見2-8-16)、ファミリーマート大阪空港前店(大阪府豊中市螢池西町2-16-26)の3店舗で、『あつまれ どうぶつの森』のラッピング店舗も展開。
各種グッズに加え、『どうぶつの森』関連のダウンロードカードなどを含む500円以上の商品を購入すると、オリジナルデザインのステッカーがプレゼントされるので、気になる人はぜひこれらの店舗にも足を運んでみてはいかがだろう。
取材・文＝ソムタム田井
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