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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が都心vs地方の収益比較を徹底分析！『【不動産投資】都心は利回りが低く手を出せない…今狙うべき穴場エリアについて解説します！』

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『【不動産投資】都心は利回りが低く手を出せない…今狙うべき穴場エリアについて解説します！』というテーマで、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が動画を公開した。不動産投資を検討する際、多くの人が最初に東京都心の物件に目を向ける。



しかし木村氏は、都心の売買価格は物件の実質的な評価を大幅に上回っており、利回りが極端に低い状態にあると指摘する。「利回りが低いということは、儲からないと言っているのと同じだ」という言葉が、都心投資の現実を端的に示している。さらに、価格上昇を支えてきた外国人投資家の動向にも変化が生じており、今後の価格下落リスクも無視できない。都心が「安定」というイメージは、実際には根拠が薄いというのが木村氏の見立てだ。



では、どこに目を向けるべきか。木村氏が提唱するのが「地方都市」への投資である。一定の人口規模を持ち、主要駅を中心に大学・医療機関・商業施設・工場などが集積する拠点性のある都市が対象だ。こうした都市は人口減少時代においても消滅リスクが低く、賃貸需要が継続して見込める。



地方都市を推奨する理由として、木村氏は「コスト」「歪み」「競争」の3点を挙げる。物件価格が低いため借入額が抑えられ、毎月の返済負担が小さくなることで収益が生まれやすい。また、地場の不動産業者は居住用の売買を中心に考えており、投資家目線での評価とのあいだに「歪み」が生じる。この価格差が高利回り物件の発掘につながるという。くわえて、都心に比べ投資家の数が少なく、競争が弱いため割安な物件が残りやすい環境にある。



具体的な注目エリアとして、札幌・仙台・宇都宮・岡山・北九州の5都市が取り上げられている。各都市の特性や投資上のメリット、留意すべき点についても詳しく言及されており、それぞれが異なる強みを持つことが示されている。動画の後半では、都心の新築アパートと地方都市の中古アパートを比較した具体的な収支シミュレーションが展開される。自己資金の投下量と毎月の収益を並べると、地方都市の投資効率が際立つ形になっている。



アフタートークでは、岐阜で土地値に近い価格での取得事例や、利回り20%超の案件なども紹介されており、地方都市の可能性の幅広さが伝わる内容だ。都心を避け、地方都市に活路を見出す投資戦略の全体像が、この動画には凝縮されている。