赤外線家電をまとめてスマート化！スマホひとつで操作できる【ティーピーリンク】Tapo H110がAmazonで好評販売中！おうち時間をもっと快適に♪
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エアコンもテレビもアプリで簡単操作！暮らしが変わる【ティーピーリンク】スマートハブがAmazonで人気！今すぐチェック！
Tapo H110は、スマホや音声で家電を操作できるスマートWi-Fiリモコン。遠隔操作やスケジュール設定にも対応し、今よりさらに、便利で快適な生活を実現できる。
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スマホアプリから簡単に設定できる。Tapoアプリを使用して、外出先からでも家のエアコン等、家電の電源ON/OFFを手軽に行える。電源の切り忘れを心配することなく、電気代を節約できる。無駄を無くして、省エネに。
赤外線リモコンで操作する家電をスマホや音声アシスタントで一括管理。テレビやエアコン、照明など、リモコンを探す手間も省けて手間入らず。Tapoスマートホームシリーズと連携すれば、さらなる家電の自動化も。
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Siri・Alexa・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドでの操作が可能。テレビやエアコン、照明など、リモコンが必要な家電を声だけで操作出来る。
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