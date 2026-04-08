第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１は８日、川崎競馬場で全国の強豪１１頭（ＪＲＡ６、南関東４、他地区１）が２１００メートルを争う。浦和記念、平安Ｓと重賞を２勝し、昨年末の東京大賞典で３着と、着実に力をつけているアウトレンジが逆転を狙う。

◆主な出走馬の陣営コメント◆

〈２〉内田勝調教師（グリューヴルム）「前走の金盃を勝ってくれてよかった。７歳だけど大事に使われてきたので馬が若いね。着実に良くなっている」

〈３〉松永幹調教師（カゼノランナー）「前走は斤量に恵まれたとはいえ、強かった。力をつけている。相手は強くなるが、左回りに戻るのはいい」

〈４〉奥村武調教師（ホウオウビスケッツ）「以前からダートを使いたいという話があった。前回は休み明けでガツンとくるところがなかったが、１回使ってピリッとしてきた」

〈５〉北村助手（デルマソトガケ）「口向きの改善など、普段からの取り組みの効果は感じている。最近は内容も安定していると思う」

〈６〉栗田徹調教師（ホウオウルーレット）「体がフレッシュで年齢を感じさせず、雰囲気はいい。血統的に奥手のタイプ。そのあたりの良さも出てきている」

〈７〉藤田輝調教師（ドゥラエレーデ）「入厩当初は体に余裕があったが、徐々に絞れて追い切りの動きもだいぶ素軽さが出てきた。相手は強いが距離は問題ない」

〈８〉荒山勝調教師（ディクテオン）「明け８歳だが、まだ進化している感じ。ここ２戦の勝利から、馬が自信をつけている。メンバーはそろったが、昨年２着のリベンジができれば」

〈９〉山口助手（アウトレンジ）「ドバイから切り替えた形だが、そんなに調整が難しい馬ではないので大丈夫。距離もこなせるし、チャンスだと思う」

〈１０〉岡田稲調教師（テンカジョウ）「順調です。中間は緩かったけど、馬も分かっているような感じ。牡馬相手は仕方ないし、川崎は問題ない」

〈１１〉内田勝調教師（セラフィックコール）「前走は斤量差があったし、仕掛けも早かったかも。中間はカイバをしっかり食べ、明らかにシルエットが良くなっている」