ラストツアー中の嵐・二宮和也、櫻井翔からの“感謝の伝言”ファンに伝える「翔くんらしい」「みんな、聴いたー!?」「嵐って、ホントに仲がいいんだなぁ〜」
嵐の二宮和也（42）が7日、自身のXを更新。メンバーの櫻井翔（44）からの“伝言”をファンに伝えた。
【写真】“目が合っちゃダメよチャレンジ”で対決する二宮和也＆櫻井翔
現在、同グループのラストツアーとなる「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の愛知公演が開催中。二宮は、「今日のコンサートで『昨日そして明日お越しの方がお友達にいましたら、平日なのに足を運んでいただきありがとうございます。と櫻井翔が言っていたとお伝えください』との事だったのでお伝えしておきます。それと『平日だけではなく、金土日だって会場に来ていただけるだけで本当にありがたい』とも言っておりました」と記した。
この投稿にファンからは「ショウサクライからの伝言！みんな、聴いたー!?今日もみんなを幸せにしてくれてありがとー」「律儀な翔くんらしいね」「やっぱり、嵐って、ホントに仲がいいんだなぁ〜」「翔さんの言葉しかと受け止めました」「ほんとにニノチャン伝言板贅沢〜」「大切な想いをニノに託した翔ちゃんと、ちゃんとその想いを伝えてくれたニノの、2人の関係性を考えるとそれだけで幸せであります」「メンバーのこと嬉しそうにポストしてくれるにのちゃん きっとメンバーのこと話すのが嬉しくて仕方ないんだろうなぁ」「櫻井翔関連のレポ史上1番豪華な二宮和也さんによる櫻井翔レポ」「にのちゃんがXやってくれてて良かった」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】“目が合っちゃダメよチャレンジ”で対決する二宮和也＆櫻井翔
現在、同グループのラストツアーとなる「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の愛知公演が開催中。二宮は、「今日のコンサートで『昨日そして明日お越しの方がお友達にいましたら、平日なのに足を運んでいただきありがとうございます。と櫻井翔が言っていたとお伝えください』との事だったのでお伝えしておきます。それと『平日だけではなく、金土日だって会場に来ていただけるだけで本当にありがたい』とも言っておりました」と記した。