「Galaxy A25 5G」ケースが売れてる！ スマホケース人気ランキングTOP10 2026/4/8
「BCNランキング」2026年3月23日〜29日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy A25 5G ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 1.3mm ストラップホール
8719GA25TPCL（テレホンリース）
2位 iPhone 16e ZEROSHOCK ケース
PM-A25SZEROBK（エレコム）
3位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
4位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
5位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
6位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
7位 iPhone 16e TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25STSLFCBK（エレコム）
8位 耐衝撃ケース(Apple iPhone 16e)
PDA-IPH028CL（サンワサプライ）
9位 Galaxy A25 5G用Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリア
RT-GA25PFC2/CM（レイ・アウト）
10位 Google Pixel 9a ハイブリッドケース
PM-P251HVCKCR（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy A25 5G ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 1.3mm ストラップホール
8719GA25TPCL（テレホンリース）
2位 iPhone 16e ZEROSHOCK ケース
PM-A25SZEROBK（エレコム）
PM-G253HVCKCR（エレコム）
4位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
5位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
6位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
7位 iPhone 16e TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25STSLFCBK（エレコム）
8位 耐衝撃ケース(Apple iPhone 16e)
PDA-IPH028CL（サンワサプライ）
9位 Galaxy A25 5G用Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリア
RT-GA25PFC2/CM（レイ・アウト）
10位 Google Pixel 9a ハイブリッドケース
PM-P251HVCKCR（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。