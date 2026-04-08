６月１１日（日本時間１２日）開幕のサッカー北中米Ｗ杯まで１１日で、あと２か月となる。連載「世界一の景色へ」の第３回では、森保ジャパンの守護神・ＧＫ鈴木彩艶（２３）＝イタリア１部パルマ＝の原点に迫る。Ｊ１浦和の育成組織にあたる浦和ジュニアから同ユース在籍時にコーチを務めた工藤輝央氏（４６）＝現ＷＥリーグ三菱重工浦和スポーツダイレクター＝が取材に応じ、当時の思い出や、突き抜けていた“２つの資質”について語った。（取材・構成＝後藤亮太）

工藤氏が鈴木と初めて会ったのは小３の時。２学年上の兄が入っていた選抜チームと、工藤氏がコーチだった浦和のアカデミーが提携していたため、兄と一緒に練習場に来ていたのが彩艶少年だった。

「ＧＫグローブを付けて、ボールを持って来ていたので、ＧＫが好きな子なんだなと。壁当てをして、自分でボールをキャッチしていた。ユニホームが違うのがかっこいい、みたいなことは言っていましたね」

その２年後に浦和ジュニア（小５、６年）が発足すると、小５の鈴木が入団。１期生のコーチとなった工藤氏は、多くの子供と接する中で、鈴木の抜きんでた素質を振り返る。

「特別上手だったり最初からセンスの塊だったとかではない。ただ、すごく素直。アドバイスしたことをしっかりと聞く力が高かった。素直さは歴代の中でも断トツ。羨ましいですね、すごいと思う」

真っすぐな心は、スポンジのような吸収力で成長を加速させた。当時は体が硬く、手足を広げてセーブすることが出来なかったが、風呂上がりに３０分間のストレッチを日課として柔軟性を高めていった。またボールを投げるのが苦手と分かると、工藤氏と一緒に動画でフォームをチェックし、何度も何度も練習を繰り返した。今では４０、５０メートル級のロングスローが大きな武器の強肩は、小さい頃から誠実に課題と向き合った結果、完成された。そんな姿を間近で見ていたからこそ、工藤氏はこう評した。

「彼は努力する才能に一番恵まれている。勝負していく長所を自分で作った。それは彼にしか出来ないこと。だから努力の天才だと思う」

素直な心×努力する才能―。掛け合わされた２つの資質が、鈴木の原点。中１から中２にかけて身長が１０センチ以上伸びて１８０センチ近くなるなど、身体面の成長も加わった。小５の時から口にしてきた「プレミアリーグでプレーしたい」という目標にたどり着くため、高校では食事のサポートを受けられる寮生活を選択し、練習場所から近い高校への進学も自分で決めた。

「全てがサッカーのための逆算で生活してきたから今がある。育てたという感覚はない。彼自身が強く成長したいと願ったからグッと（能力が）伸びた」

鈴木は昨年１１月、左手を骨折して手術したが、３日後にはトレーニングを再開した。左手が使えない期間は足元の技術、右手中心のハンドリング、視覚・反応系のトレーニングに取り組むなど、ひたむきな姿勢は不変だ。１９０センチ、１００キロ。世界基準の体格で、森保ジャパンが掲げるＷ杯優勝への鍵を握る守護神。工藤氏は、大舞台に臨む教え子の活躍を願う。

「Ｗ杯は４年に一度、日本のＧＫのレベルが上がっていることを世界に示すことが出来るタイミング。その価値を彼が証明してくれることがすごく楽しみだし、日本のＧＫのステータスを上げることにもなる。きっと、そういうパフォーマンスを出してくれるんじゃないかなと期待しています」

◆鈴木と森保ジャパン ２２年Ｅ―１選手権でＡ代表初招集、同年７月１９日の香港戦（６〇０）でデビュー。同年カタールＷ杯は選出されず、２３年１０月チュニジア戦（２〇０）で海外組を含めた中で初先発以降は代表に定着。北中米Ｗ杯アジア最終予選は８試合先発フル出場。歴史的初勝利のイングランド戦は好守で１―０勝利に貢献した。代表通算２３試合１４失点。

◆鈴木 彩艶（すずき・ざいおん）２００２年８月２１日、米国生まれ。２３歳。父はガーナ人、母は日本人。小５から浦和の育成組織で育ち、１９年にクラブ史上最年少の１６歳５か月１１日でプロ契約。２１年にトップ昇格し、同５月にＪ１デビュー。１７年Ｕ―１７Ｗ杯、１９年Ｕ―２０Ｗ杯、２１年東京五輪代表。２２年７月にＡ代表デビュー。２３年８月にベルギー１部シントトロイデン、２４年７月にパルマに移籍。名前の由来は聖書の「聖なる丘＝Ｚｉｏｎ」を意味し、響きの良さから「ザイオン」。右利き。１９０センチ、１００キロ。

◆工藤 輝央（くどう・てるひさ）１９８０年１月１７日、東京都出身。４６歳。現役時代は読売クラブの育成組織などでＧＫとしてプレー。００年から広島朝鮮学園サッカー部でＧＫコーチを務め、作陽高、大原学園ＪａＳＲＡ、浦和レディースコーチを経て、１２年に浦和の育成組織のコーチに就任。１９年からトップチームのコーチに。岐阜、仙台などでもコーチを歴任し、２４年７月から現職。