「え！これ描いたんですか！？」かまいたち濱家、意外な才能に驚きの声。「うそやんうますぎる」
お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一さんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。意外な才能を披露し、驚きの声が寄せられています。
【写真】かまいたち濱家の意外な才能
ファンからは「え！これ描いたんですか！？」「え、うそやんうますぎる」「上手くて凄く丁寧！」「めっちゃガチすぎて、凄！」「この才能、知らなかった！」「本当に何やらせても器用だし上手です」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】かまいたち濱家の意外な才能
「この才能、知らなかった！」濱家さんは「大好きなキングダムの絵を描かせていただきました 素敵なプロジェクトに参加できて光栄です」と投稿。漫画『キングダム』（集英社）連載20周年企画「ソーシャルキングダム再炎」の公式Xの投稿を引用しており、その投稿には濱家さんが描いた同作のイラストが掲載されています。細部まで丁寧に描かれており、圧巻のクオリティーです。
作者・原泰久さんもコメント同作の作者である漫画家の原泰久さんも濱家さんの絵にコメント。「髪の毛と襟模様の描き込み具合に集中力と熱量を感じます！！ 顔に網掛け入れるの難しいのですが、、うまい」と評しています。それに対し、濱家さんは「乱美迫ぐらい目血走らせて描きました」と返信。濱家さんの『キングダム』愛が伝わりますね。
(文:堀井 ユウ)