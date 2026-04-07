3月5日に京セラ大阪ドームで行われたファッションイベント『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING&SUMMER』（関コレ）に吉村洋文大阪府知事が出演し波紋を呼んでいる。

【写真】今やることか…批判が集まった吉村知事のコテコテスーツ姿

問われる連立与党代表の資質

「吉村さんは11月14日から15日にかけて開催される『全国豊かな海づくり大会』のPRのため、海をモチーフにした青色のド派手なパンツと、白いワイシャツに黒い蝶ネクタイを着用し、ハッピを羽織った姿でキャラクター人形とともに登場しました。同日のXでも大会の様子を映し出した写真とともに、《当日は美味しい海鮮や、100船の漁船船団パレードも。大阪の海の素晴らしさが広がればと思います》と意気込みを記しています」（スポーツ紙記者、以下同）

イベントのオフィシャルInstagramでも、吉村氏の近影が確認できる。海を意識したラメ仕様のパンツは“ナニワの漫才師”を彷彿させる“コテコテ”なものだ。

吉村氏が関コレへ出演するのは4度目となる。イベントPRの目的があったとはいえ、ネット上では冷めた声も少なくない。

《広報も大切だとは思いますが、今こんなことをしている場合ですかね?》

《このような世界情勢の中で、党首が行うことかな? 自覚が足らないのでは》

《もっと他にすることがあるのではないか。選挙の時の公約は、どのくらい実行できているのだろうか。とかく話題に乗りたがると実務は疎かになる》

こうした声が相次ぐ理由を政治ジャーナリストが指摘する。

「吉村さんは、2月8日の衆議院議員選挙の投開票日に合わせて、大阪都構想への再挑戦の是非を問うための出直し選挙を、横山英幸大阪市長とともに強行し大きな批判を集めました。さらに大阪都構想についても、大阪府全域で行う可能性に言及するなど波紋を呼んでいます。府政の緊張がつづく中で、どうしてもイベント出演がお気楽に映ってしまうのは確かでしょう」

さらに吉村氏は大阪府知事であるとともに自民党と連立政権を組む、与党の日本維新の会の代表を務める立場にある。

「与党の代表として、物価高対策やイランをはじめとする国際情勢への対応などやらなければいけない仕事は無数にあるはずです。PRのためとはいえイベント出演で顔を売っている場合かと考える有権者は少なくないでしょう。場合によっては、政治家としての資質が問われかねません」

かねて吉村氏はテレビ出演などを積極的にこなす姿勢には“目立ちたがり屋気質”が指摘されてきた。ただ、露出を増やしたからといって政治家としての信用を積み重ねられるわけではない。“デタガリ”もほどほどにしてほしいと思っている府民は少なくないだろう。