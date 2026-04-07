「なんか妻感出てる」新婚のてんちむ、最新ショットに「平成感があって好き」「指輪してないんだねー」
YouTuberでタレントのてんちむさんは4月4日、自身のInstagramを更新。イメチェンした姿を披露しました。
【写真】てんちむ、イメチェン最新ショット
コメントでは「なんか妻感出てる」「かわいい奥さん」「平成感があって好き」「なんだか幸せです てんちむさんのほわんとしたオーラが見れて」「指輪してないんだねー」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】てんちむ、イメチェン最新ショット
「かわいい奥さん」てんちむさんは「最近お団子ヘアばかりだったので久々に巻きおろし」とつづり、3枚の写真を公開。ボルドーのドット柄ノースリーブトップスにデニムを合わせた大人カジュアルなコーディネートで、これまでの定番だったお団子ヘアから一転、華やかな巻き下ろしヘアへイメチェンした姿を披露しました。3枚目の全身ショットではブラウンのバッグを手に、笑顔を見せています。
3月に三崎優太さんとの結婚を発表てんちむさんは3月28日の投稿で、元青汁王子こと実業家の三崎優太さんと結婚したことを発表。「結婚しました」とつづり、結婚指輪をはめた手元の写真や三崎さんとのツーショットを公開しました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)