しまむらは、全国のファッションセンターしまむら店舗において、PB「CLOSSHI」「CLOSSHI PREMIUM」のFIBER DRYシリーズから、夏を快適に過ごすインナー・レッグウェアを今年も発売する。

「FIBER DRY」は「選べる、見つかる、快適さ」をキャッチコピーに、しまむらグループが独自に設定した基準をクリアした、着心地の良さにこだわった商品とのこと。





「FIBER DRYさらっとCOOLインナー」は、通気性に優れ、こもりやすい熱を外へ逃がす。体からの湿気を放出するときに同時に放熱も行なうため、熱を逃がしてムレにくく、さらっとした着心地を実現している。レディース、メンズの展開があり、商品の一部にサステナブル素材を使用している。

「FIBER DRY さらっとドライ靴下」では、吸水性に優れた靴下で、「表糸綿100％」タイプと「接触冷感」タイプの2種類を展開する。スニーカー丈からクウォーター丈まで長さも豊富で、目的やスタイルに合わせて選べる。「さらっとドライ靴下・さらっと感2倍（CLOSSHI PREMIUM）」は、速乾性を高めたラインを展開する。レディース・メンズの取り扱いがある。また、商品の一部にサステナブル素材を使用している。

「FIBER DRY さらっとドライ靴下（CLOSSHI）」は、吸水性に優れ、1秒吸水を実現した。汗をすばやく吸収・拡散し、さらっとした着用感を提供する。

「FIBER DRY さらっとドライ靴下・さらっと感2倍（CLOSSHI PREMIUM）」は、1秒吸水に加え、速乾性を通常基準の2倍に向上させている。汗をすばやく吸収し、早く乾くことで、より快適なはき心地を実現した。

「FIBER DRY さらっとドライスパッツ・レギンス」の今季は肌にこもりやすい熱を外に逃がす「放熱」機能を新たに搭載した。スパッツは1分丈・3分丈、レギンスは5分丈〜10分丈まで豊富な長さを用意し、日常のさまざまなシーンで使える。また、商品の一部にサステナブル素材を使用している。

「FIBER DRY さらっとドライスパッツ・レギンス（CLOSSHI）」は、キュプラ糸を使用し、高い吸放湿性となめらかな肌触りを実現している。 放熱機能によってムレを抑える。1分丈・3分丈はスカートやボトムスの下に着用してもムレにくく、10分丈はUV機能付きで屋外の外出に適している。

「FIBER DRY さらっとドライレギンス（CLOSSHI PREMIUM）」は、上質なシルク素材を使用し、なめらかな肌触りと価値あるリブ素材を実現している。放熱機能を新たに搭載している。

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランド。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援する。その心地よさには理由（わけ）がある。「CLOSSHI PREMIUM」は、「CLOSSHI」の高級ライン。より高い機能性を持ち、消費者の“あったらいいな”を応援する。

［小売価格］

レディース

FIBER DRYインナー（CLOSSHI）：979円

FIBER DRYカップ付インナー（CLOSSHI）：1419円

FIBER DRYハーフトップ（CLOSSHI）：1089円

メンズ

FIBER DRY2枚組インナー（CLOSSHI）：1199円

レディース・メンズ

FIBER DRY さらっとドライ靴下（CLOSSHI）：649円

FIBER DRY さらっとドライ靴下・さらっと感2倍（CLOSSHI PREMIUM）：759円

レディース

FIBER DRY さらっとドライスパッツ・レギンス（CLOSSHI）

スパッツ（1分・3分丈）：649円

レギンス（5分・7分丈）：759円／（10分丈）：979円

FIBER DRY さらっとドライレギンス（CLOSSHI PREMIUM）（10分丈）：1089円

（すべて税込）

しまむら＝https://www.shimamura.gr.jp