「뽑기（ポプキ）」の意味は？理科の実験で作ったことがあるかも！？【韓国語クイズ】

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韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「뽑기（ポプキ）」の意味知ってる？

「뽑기（ポプキ）」という言葉を聞いたことはありますか？

理科の実験で作ったことがあるかもしれません。

「뽑기（ポプキ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「カルメ焼き」でした！

「뽑기（ポプキ）」とは、「カルメ焼き」を表す言葉。

「뽑기（ポプキ）」は、砂糖と重曹を溶かして作る懐かしい駄菓子「カルメ焼き」で、別名「タルゴナ」とも呼ばれます。

薄く伸ばした砂糖菓子に星やハートなどの型が押されており、それを割らずに型抜きする遊びが屋台の定番で、Netflixドラマ『イカゲーム』で世界的に知名度を上げました。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』

ライター Ray WEB編集部