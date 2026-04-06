「뽑기（ポプキ）」の意味は？理科の実験で作ったことがあるかも！？【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「뽑기（ポプキ）」の意味知ってる？
「뽑기（ポプキ）」という言葉を聞いたことはありますか？
理科の実験で作ったことがあるかもしれません。
「뽑기（ポプキ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「カルメ焼き」でした！
「뽑기（ポプキ）」とは、「カルメ焼き」を表す言葉。
「뽑기（ポプキ）」は、砂糖と重曹を溶かして作る懐かしい駄菓子「カルメ焼き」で、別名「タルゴナ」とも呼ばれます。
薄く伸ばした砂糖菓子に星やハートなどの型が押されており、それを割らずに型抜きする遊びが屋台の定番で、Netflixドラマ『イカゲーム』で世界的に知名度を上げました。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部