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「意外と知らない」血液検査の落とし穴。「少し外れても即病気ではない」理由とは？

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総合診療専門医の舛森医師が、YouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」にて「【からだの教室LIVE #1】その血液検査の数値、本当に大丈夫？ 医師が教える結果の正しい見方」を公開した。健康診断における血液検査の数値の正しい捉え方を解説し、基準値から外れたからといって直ちに異常ではないという事実を明かした。



健康診断の結果に一喜一憂する人は多いが、舛森医師はまず「基準値」の定義に言及した。基準値は「健康な人の95%が入る範囲」であり、「少し外れても即病気ではない」と説明。最も重要な視点として、数値を「昨年の自分と比べる」という経年変化を追う重要性を強調した。



動画の中盤では、血液検査でチェックすべき「脂質・血糖・肝機能・腎機能・貧血」の5つの柱について解説を展開。中でもコレステロールについては、LDL（悪玉）とHDL（善玉）を「脂質を運ぶ船」と「回収する船」に例えて役割の違いを説明した。さらに、HbA1c（ヘモグロビンA1c）を「体温」に例え、「7.5なら37度5分で微熱、10なら40度で即入院レベル」と語り、難解な数値を直感的に把握できるユニークな見解を提示した。



後半では、架空の症例を用いた実践的な数値の読み解き方を披露した。55歳女性のケースでは、脂質、肝機能、血糖の数値が少しずつ基準値を超えている点に注目し、これらが連鎖して悪化する「メタボリックシンドローム」の兆候であると指摘。一方、68歳男性のケースでは、腎機能の低下を示すeGFRの値や、飲酒の影響が表れるγ-GTPの数値を取り上げ、臓器からの無言のサインを見逃さないよう警鐘を鳴らした。舛森医師は「少し超えた今」こそが生活習慣を見直すベストなタイミングだと語り、早期改善を促した。



血液検査の結果は単なる異常値の羅列ではなく、体からの「通信簿」である。舛森医師は「自覚症状がなくても変化を教えてくれる」と語り、毎年の結果を保管して自身の体の傾向を把握する意義を結論付けた。数値の背後にある体のSOSを正しく読み取る知識は、長期的な健康管理に直結する。