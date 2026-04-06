毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週はAppleの新製品です。

1976年4月1日に創立されたAppleは、今年で50周年。それもあってか、3月は新製品ラッシュ。「iPhone 17e」だけでなく、新モデルが続々と登場している。

中でも注目なのが廉価版MacBookとなる「MacBook Neo」。昨年からメモリー関連の高騰が続く中、アンダー10万円からの価格を実現！

全4色のカラフルな外装、画像編集などのクリエーティブ用途でも活躍できるスペックというAppleらしさ全開の製品に。学割なら8万4800円から購入でき、初めてのMacとしても超オススメです！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

【超定番モデルがパワーアップ！】

iPad Air

11インチ各9万8800円から 13インチ各12万8800円から

Appleの生成AI「Apple Intelligence」が快適に動作するM4チップセットを搭載する新モデル。これまでと同じくエンタメコンテンツを楽しむのに最適サイズの11インチ、動画編集が快適な13インチディスプレーがラインナップ。

別売りの「iPad Air用Magic Keyboard」（4万2800円から）、さらに「Apple Pencil Pro」（2万1800円）にも対応。動画編集やタッチ操作を重視しなければ、「MacBook Neo」を選ぶのもアリかと！

【Appleのフラッグシップヘッドホン】

AirPods Max 2

各8万9800円（4月上旬発売予定）

最新のH2チップを採用することで、ノイズキャンセリング能力は初代モデルから1.5倍もパワーアップ。ゲームや動画視聴で映画館のような臨場感を体験できる空間オーディオ、周囲の環境に合わせてサウンドを調節する適応型オーディオ機能を搭載。Apple Intelligenceと連携したリアルタイム翻訳機能も使えますよ！

【待望の格安MacBookが登場！】

MacBook Neo

各9万9800円から

ディスプレーは13インチ、チップセットはiPhone 16シリーズから流用されたA18 Proを採用したアンダー10万円のMacBook。

最安モデルはストレージが256GB、メモリーが8GBという部分が心配だったりしますが、macOSはメモリーの管理機能が優秀で、8GBでもアプリやブラウザーのタブを複数同時に起動しなければ快適動作。13インチのiPad Airよりも安い大ヒット確定の新モデル！

【MacBookの大定番もパワーアップ！】

MacBook Air

13インチ各18万4800円から 15インチ各21万9800円から

iPad Airに採用されるM4チップの4倍のAI処理能力を持つM5チップを搭載。ストレージは最小構成でも512GBに増量して旧モデルよりもオトクに！ AIや動画編集にがっつり活用したいなら、こちらを選ぶのが大正解。逆にショート動画程度の編集やオフィス作業ならMacBook Neoでも十分なスペック。

取材・文／直井裕太