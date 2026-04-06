・ケイティケイが続急伸、リユース製品の需要底堅く２月中間期は大幅営業増益で着地

・ダイトーケミが１４％超の急騰演じる、半導体材料で活躍期待され株式需給面の思惑も

・巴川コーポは一時１３％高の大立回り、ＡＩデータセンター関連の出遅れとして脚光

・Ｌドリンクは３日ぶり大幅反発、アイリスオーヤマによる保有比率が１０％超に上昇

・三社電機がマドを開け４ケタ大台回復、今期はＡＩデータセンター向け需要獲得に期待

・放電精密がマド開け急伸、２６年２月期は一転最終増益で着地し配当予想を増額修正

・アルバイトＴがカイ気配で水準切り上げる、２６年２月期業績増額を受け短期資金が集結

・オリンピックがカイ気配切り上げ、パンパシＨＤが株式交換で経営統合

・レーザーテクが頑強、法人筋の買いを背景に７５日線上回り一目均衡表も雲の上を行く



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS