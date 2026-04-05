スヌーピーデザインの“パッカブルトート”が有能すぎ！ルートート新作2型は手のひらサイズに大変身
トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、スヌーピーデザインのパッカブルトートバッグが登場した。
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「Happiness is for everyone(幸せはすべての人に)」をキーワードに、ドッグハウスの上でくつろぐスヌーピーをフィーチャーした今回のシリーズ。ショルダートートとリュック型トートの2タイプ展開で、どちらも薄手ナイロン素材の超軽量仕様。畳めばポーチサイズ、広げればたっぷり収納--2026年のバッグトレンド「軽量ナイロン×パッカブル」のど真ん中をいくアイテムを詳しくチェックしていこう。
■手持ち・肩掛け・斜め掛け。3WAYで使えるショルダートート
まず注目したいのが、ショッパー型デザインの「IP.ルーショッパーミッド.ピーナッツ-1D」(4400円)。長財布、スマホ、ボトル、A5ノート、ポーチなど日常の持ち物がしっかり収まるサイズ感だ。
取り外し＆長さ調整が可能なショルダーベルト付きで、手持ち・肩掛け・斜め掛けの3WAYに対応。通勤時は斜め掛けで両手フリー、ランチの買い出しは手持ちで--とシーンに合わせて使い分けられるのがうれしい。
そして最大の特徴が、本体を外ポケットに収納するとポーチ型になるパッカブル仕様。収納時のサイズは約W14×H13×D4センチと手のひらサイズで、カラフルなPEANUTSプリントが映えるデザインに変身する。メインバッグに忍ばせておけば、買い物で荷物が増えたときも即戦力になってくれる。カラーはブラック、ピンク、ベージュの3色展開。
■リュックにもなる！A4対応の“背負えるトート”
もうひとつが、トートとリュック、2WAYで使える“背負えるトート”「IP.メッケル.ピーナッツ-1D」(5720円)だ。
A4サイズのファイルも入るたっぷり容量で、通勤・通学からちょっとした旅行まで幅広く対応する。また、肩に優しい7センチ幅のワイドショルダーも見逃せないポイント。長さ調整ができるので、体格を問わず使える。自転車でのおでかけや、子どもと手をつなぎたい日にも重宝しそう。
もちろんパッカブル仕様で、収納時は約W22×H16×D4.5センチのポーチ型に。カラーはこちらもブラック、ピンク、ベージュの3色。
ちなみに「MECCERU(メッケル)」とは「目っける」、つまり“まるで偶然のように出会うこと”を意味するROOTOTEのシリーズ名。おでかけ先での新しい発見を楽しんでほしい--そんな思いが込められている。
パッカブルバッグは数あれど、ここまで「使うときも、携帯するときも楽しい」と思えるものはなかなかないかも。ポーチ状態でバッグに入れておけば、急な荷物増にも対応できるし、何よりドッグハウスでくつろぐスヌーピーを見るたびに、ちょっとだけ肩の力が抜ける。春夏のおでかけバッグの候補にぜひ加えてみてはいかが。
これらのアイテムは、ROOTOTE公式オンラインストア「ROOTOTE FLAGSHIP STORE」、楽天市場店、おかいものSNOOPYにて販売中。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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「Happiness is for everyone(幸せはすべての人に)」をキーワードに、ドッグハウスの上でくつろぐスヌーピーをフィーチャーした今回のシリーズ。ショルダートートとリュック型トートの2タイプ展開で、どちらも薄手ナイロン素材の超軽量仕様。畳めばポーチサイズ、広げればたっぷり収納--2026年のバッグトレンド「軽量ナイロン×パッカブル」のど真ん中をいくアイテムを詳しくチェックしていこう。
■手持ち・肩掛け・斜め掛け。3WAYで使えるショルダートート
まず注目したいのが、ショッパー型デザインの「IP.ルーショッパーミッド.ピーナッツ-1D」(4400円)。長財布、スマホ、ボトル、A5ノート、ポーチなど日常の持ち物がしっかり収まるサイズ感だ。
取り外し＆長さ調整が可能なショルダーベルト付きで、手持ち・肩掛け・斜め掛けの3WAYに対応。通勤時は斜め掛けで両手フリー、ランチの買い出しは手持ちで--とシーンに合わせて使い分けられるのがうれしい。
そして最大の特徴が、本体を外ポケットに収納するとポーチ型になるパッカブル仕様。収納時のサイズは約W14×H13×D4センチと手のひらサイズで、カラフルなPEANUTSプリントが映えるデザインに変身する。メインバッグに忍ばせておけば、買い物で荷物が増えたときも即戦力になってくれる。カラーはブラック、ピンク、ベージュの3色展開。
■リュックにもなる！A4対応の“背負えるトート”
もうひとつが、トートとリュック、2WAYで使える“背負えるトート”「IP.メッケル.ピーナッツ-1D」(5720円)だ。
A4サイズのファイルも入るたっぷり容量で、通勤・通学からちょっとした旅行まで幅広く対応する。また、肩に優しい7センチ幅のワイドショルダーも見逃せないポイント。長さ調整ができるので、体格を問わず使える。自転車でのおでかけや、子どもと手をつなぎたい日にも重宝しそう。
もちろんパッカブル仕様で、収納時は約W22×H16×D4.5センチのポーチ型に。カラーはこちらもブラック、ピンク、ベージュの3色。
ちなみに「MECCERU(メッケル)」とは「目っける」、つまり“まるで偶然のように出会うこと”を意味するROOTOTEのシリーズ名。おでかけ先での新しい発見を楽しんでほしい--そんな思いが込められている。
パッカブルバッグは数あれど、ここまで「使うときも、携帯するときも楽しい」と思えるものはなかなかないかも。ポーチ状態でバッグに入れておけば、急な荷物増にも対応できるし、何よりドッグハウスでくつろぐスヌーピーを見るたびに、ちょっとだけ肩の力が抜ける。春夏のおでかけバッグの候補にぜひ加えてみてはいかが。
これらのアイテムは、ROOTOTE公式オンラインストア「ROOTOTE FLAGSHIP STORE」、楽天市場店、おかいものSNOOPYにて販売中。
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