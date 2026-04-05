中堅以下にしか勝てないイングランド代表。日本戦でも“小粒感”は否めず 「チームの限界」「ケインなしでは何もできない」との声も…【現地発】
サッカーの聖地ウェンブリーで、日本代表がイングランド代表を破った。正直に言えば、こんな日が訪れるとは思ってもみなかった。親善試合とはいえ、舞台はウェンブリー。ホームのイングランドは主力を数人欠く布陣だったとはいえ、今夏のワールドカップ優勝候補に挙げられるチームである。
スコアは１−０。しかし、その数字以上に日本が容易に、そしてあっさりとイングランドを退けた印象が残ったのは意外だった。
もっとも、試合前から「日本はもしかしたら勝てるのではないか」という考えが頭をよぎっていたのも事実だ。近年のイングランドは、強豪相手に勝ち切った印象が乏しい。直近の両チームのパフォーマンスを冷静に比較すれば、現在の日本代表のほうがチームとして機能していることは明らかだった。
イングランドの直近１年半の戦績を振り返ると、ワールドカップ予選やネーションズリーグが中心で、対戦相手は欧州の中堅以下が大半を占める。FIFAランキング20位以内との対戦は、昨年６月のセネガル戦のみ。その親善試合でも１−３で力負けしていた。
最後に“強豪”を下した試合となると、EURO2024準決勝のオランダ戦まで遡らなければならない。この試合も前半こそ優位に進めたが、後半は押し込まれる展開だった。大会を通じても、運に助けられて決勝まで勝ち上がった印象は否めない。
当時の指揮官はガレス・サウスゲイト。EUROで２度の準優勝、2018年ワールドカップではベスト４と結果は残したものの、力強く勝ち進めたのはロシア大会の最初の数戦のみ。プレミアリーグのトップクラブで活躍する選手を揃え、“最強”とも評されたスカッドを擁しながら、戴冠には届かなかった。
2024年途中、そのサウスゲイトからバトンを受け取ったのがトーマス・トゥヘル監督だ。ネガティブな戦いぶりが目立った前任者とは対照的に、戦術家として名を馳せるドイツ人指揮官であれば、この眠れるライオンを覇権へ導いてくれる。多くの人がそう期待していた。
一方で、当時のイングランドウォッチャーや一部解説者の間では「外国人監督ではダメ」という声も少なくなかった。それでもクラブレベルで結果を残してきたこの指揮官なら、ついに代表を頂点へ導いてくれるはずだという淡い期待があったのも確かだ。
しかし、日本戦を含む直近の戦いぶりを見る限り、今大会への道のりは決して平坦なものになりそうはない。
ハーフタイム、記者席の隣に座っていたトルコ紙『ビルギュン』のズィーヤ・アドナン記者と会話を交わした。80年代からロンドンでサッカーを見続けてきたベテランは、イングランドのプレーを見て一言。「まるで怖さがないな」
続けて、こう切り捨てた。「選手たちは縮こまっていて自分たちのクラブ、例えばアーセナルやマンCでプレーしているときのようなパフォーマンスが全然できない。本当にサッカーを楽しめていないんだから、あれじゃ勝てないよ」
私が「最後にイングランドが好パフォーマンスを見せた試合を思い出すのが難しいくらいだね」と返すと、アドナン記者は「まるでその通り。本当にいつが最後だろうな」と苦笑し、再びラップトップに視線を戻した。
今回のイングランド代表は怪我に大きく影響された。ハリー・ケイン、ブカヨ・サカ、デクラン・ライスといった普段チームの核となる選手の姿がスカッドから消えたのも確かだ。それでもスカッド内にはフィル・フォーデンやマーク・ゲイ、コール・パーマーやジュード・ベリンガム、マーカス・ラッシュフォードというビッグクラブに所属する選手たちが名を連ね、普段から代表でレギュラーを張るジョーダン・ピックフォードやエリオット・アンダーソン、アントニー・ゴードンや新進気鋭のニコ・オライリーも健在だった。
スコアは１−０。しかし、その数字以上に日本が容易に、そしてあっさりとイングランドを退けた印象が残ったのは意外だった。
イングランドの直近１年半の戦績を振り返ると、ワールドカップ予選やネーションズリーグが中心で、対戦相手は欧州の中堅以下が大半を占める。FIFAランキング20位以内との対戦は、昨年６月のセネガル戦のみ。その親善試合でも１−３で力負けしていた。
最後に“強豪”を下した試合となると、EURO2024準決勝のオランダ戦まで遡らなければならない。この試合も前半こそ優位に進めたが、後半は押し込まれる展開だった。大会を通じても、運に助けられて決勝まで勝ち上がった印象は否めない。
当時の指揮官はガレス・サウスゲイト。EUROで２度の準優勝、2018年ワールドカップではベスト４と結果は残したものの、力強く勝ち進めたのはロシア大会の最初の数戦のみ。プレミアリーグのトップクラブで活躍する選手を揃え、“最強”とも評されたスカッドを擁しながら、戴冠には届かなかった。
2024年途中、そのサウスゲイトからバトンを受け取ったのがトーマス・トゥヘル監督だ。ネガティブな戦いぶりが目立った前任者とは対照的に、戦術家として名を馳せるドイツ人指揮官であれば、この眠れるライオンを覇権へ導いてくれる。多くの人がそう期待していた。
一方で、当時のイングランドウォッチャーや一部解説者の間では「外国人監督ではダメ」という声も少なくなかった。それでもクラブレベルで結果を残してきたこの指揮官なら、ついに代表を頂点へ導いてくれるはずだという淡い期待があったのも確かだ。
しかし、日本戦を含む直近の戦いぶりを見る限り、今大会への道のりは決して平坦なものになりそうはない。
ハーフタイム、記者席の隣に座っていたトルコ紙『ビルギュン』のズィーヤ・アドナン記者と会話を交わした。80年代からロンドンでサッカーを見続けてきたベテランは、イングランドのプレーを見て一言。「まるで怖さがないな」
続けて、こう切り捨てた。「選手たちは縮こまっていて自分たちのクラブ、例えばアーセナルやマンCでプレーしているときのようなパフォーマンスが全然できない。本当にサッカーを楽しめていないんだから、あれじゃ勝てないよ」
私が「最後にイングランドが好パフォーマンスを見せた試合を思い出すのが難しいくらいだね」と返すと、アドナン記者は「まるでその通り。本当にいつが最後だろうな」と苦笑し、再びラップトップに視線を戻した。
今回のイングランド代表は怪我に大きく影響された。ハリー・ケイン、ブカヨ・サカ、デクラン・ライスといった普段チームの核となる選手の姿がスカッドから消えたのも確かだ。それでもスカッド内にはフィル・フォーデンやマーク・ゲイ、コール・パーマーやジュード・ベリンガム、マーカス・ラッシュフォードというビッグクラブに所属する選手たちが名を連ね、普段から代表でレギュラーを張るジョーダン・ピックフォードやエリオット・アンダーソン、アントニー・ゴードンや新進気鋭のニコ・オライリーも健在だった。