中堅以下にしか勝てないイングランド代表。日本戦でも“小粒感”は否めず 「チームの限界」「ケインなしでは何もできない」との声も…【現地発】

中堅以下にしか勝てないイングランド代表。日本戦でも“小粒感”は否めず 「チームの限界」「ケインなしでは何もできない」との声も…【現地発】