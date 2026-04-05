HIKAKIN、新会社を設立・メッセージ発表…UUUM創業者と共に 「自分の好きを考え、カタチにするため」のBEE株式会社
YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）が、新会社「BEE株式会社」を設立したことが5日、分かった。
【動画】ヒカキンが『ONICHA』を発売 『みそきん』の次は麦茶をプロデュース
HIKAKINは同日、自身のYouTubeチャンネル『HikakinTV』を更新し、麦茶の「ONICHA」を発売することを発表。あわせてオリジナルブランド「HIKAKIN PREMIUM」の公式Xは、HIKAKINが立ち上げた「BEE」のアカウントに生まれ変わった。
「BEE」の公式サイトも開設され、5日付で「HIKAKIN（ヒカキン）はこの度、自分の好きを考え、カタチにするためにBEE株式会社を設立しました。HIKAKIN PREMIUMとして『みさきん』を2023年に販売開始したのち2026年4月21日には次なる商品ブランド『ONICHA』を発売いたします」と表明。
「今後もさらなる事業拡大に向けて法人としてBEE株式会社にて活動がスタートすることをお伝えさせて頂きます。好きをセカイへ。を企業理念として「好き」や『情熱』を起点に 事業・ブランド・コミュニティへと育てていく クリエイティブカンパニーを目指していきたいと思います。応援よろしくお願いします」とメッセージを発信した。
代表取締役はHIKAKINと鎌田和樹氏（UUUM創業者）の2人。資本金は1000万円とされている。
【動画】ヒカキンが『ONICHA』を発売 『みそきん』の次は麦茶をプロデュース
HIKAKINは同日、自身のYouTubeチャンネル『HikakinTV』を更新し、麦茶の「ONICHA」を発売することを発表。あわせてオリジナルブランド「HIKAKIN PREMIUM」の公式Xは、HIKAKINが立ち上げた「BEE」のアカウントに生まれ変わった。
「BEE」の公式サイトも開設され、5日付で「HIKAKIN（ヒカキン）はこの度、自分の好きを考え、カタチにするためにBEE株式会社を設立しました。HIKAKIN PREMIUMとして『みさきん』を2023年に販売開始したのち2026年4月21日には次なる商品ブランド『ONICHA』を発売いたします」と表明。
代表取締役はHIKAKINと鎌田和樹氏（UUUM創業者）の2人。資本金は1000万円とされている。