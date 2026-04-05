俳優の北村匠海が５日、都内で、フジテレビ系主演ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（１３日スタート。月曜、後９・００）の制作発表会見に出席した。俳優の神木隆之介と初共演を果たし、子役時代から憧れていた存在だと明かした。

教師と高校生が世代を超え、宇宙食開発という大きな夢に挑戦した実話をもとに描くオリジナルストーリー。北村は若狭水産高校の新人教師・朝野、神木はＪＡＸＡの宇宙日本食開発担当・木島を演じる。子役出身の二人が今作で初共演した。

北村は「オーディションで神木隆之介は神様のような存在。子役という域を超えた役者として認められた方。すげえなと思いながら、自分はオーディションに落ちる日々だった」と子役時代を回想。北村に「（ＤＩＳＨ／／の）猫聞いているよ！」と話しかけたことで交流が始まったという神木は「素敵なご縁。北村匠海の演技をゼロ距離で見たい」と語った。

この日は、実際に高校生が作ったサバ缶を宇宙で食した野口聡一宇宙飛行士が登場。握手を交わした北村は「いや…。ビックリ。久々にサプライズを受けた」と驚きの表情を浮かべ、野口氏は「宇宙で初めてサバ缶を食べた男！」と陽気にあいさつ。フレッシュな生徒役の役者と中継を通し、交流する北村の姿を見た野口氏は「（原案の）小坂（康之）先生の月９って大丈夫かなと思っていたけど、思ったよりも爽やかな青春ドラマになりそう」と笑顔を浮かべていた。