この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

肩の痛みはズレが原因!?「ヤラセっぽいね」と驚くほど即効性のある肩関節アプローチ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【衝撃】肩が痛い原因は肩関節のズレ!?金本知憲が下柳剛の肩をパキッとはめた瞬間」を公開した。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、元プロ野球選手の下柳剛氏の肩の痛みの原因を解明し、金本知憲氏にケアの方法を伝授して見事に改善させる様子が収められている。



下柳氏の肩の痛みの原因は骨のズレによるものだと角田氏は指摘。ズレが生じると痛みのサインである侵害受容反応が出ると解説した。そこで、角田氏の指導のもと、金本氏が下柳氏のケアに挑戦。下柳氏の肩を軽く押さえながら、腕を水平に3～4回動かすというシンプルな動作を実践した。すると、コリッという音とともに骨がはまり、下柳氏が痛みのあった腕を上げる動きを試すと、嘘のように痛みが解消。金本氏が思わず「これはヤラセっぽいね」と笑うほど、即効性のある劇的な変化を見せた。



続いて、金本氏の内転筋（内股）の力をチェックするテストを実施。仰向けになり、内腿に角田氏の拳を挟んで潰すという動きだ。下柳氏がうまくできなかったこの動きを、金本氏は難なくクリアし、角田氏から「超上手です」と絶賛された。現役時代から内股を意識して力を入れる練習をしていたという金本氏に対し、角田氏は「現役の選手でも使えてないです」と驚愕。この身体の使い方が、打席でボールを見る「間」を作り、変化球にも対応できる高い技術に結びついていたことが明かされた。



施術を終えた下柳氏は「身体が整ってくるんだろうな」とさらなる期待を寄せ、金本氏も「疲れやすかったふくらはぎなどが改善できそうな気がしてきた」と効果を実感。関節のズレを正しい位置に戻し、筋肉を適切に使えるようになることは、プロアスリートのパフォーマンス向上のみならず、一般の人々の日常的な不調改善にも直結する。レジェンドたちも感嘆する関節整体のメソッドは、長く健康な身体を維持するための大きなヒントになりそうだ。