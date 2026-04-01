改訂版で登場！るるぶ特別編集「取手」2026年版が発売

記事ポイント 取手の魅力を12個に分けて紹介する新規ページを収録フルカラー28ページ・3万部を市内公共施設にて無料配布イバラキイーブックスで電子書籍版も閲覧可能 取手の魅力を12個に分けて紹介する新規ページを収録フルカラー28ページ・3万部を市内公共施設にて無料配布イバラキイーブックスで電子書籍版も閲覧可能

茨城県取手市が「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版を発行しています。

取手の魅力を12個に分けて紹介する新規ページを収録したフルカラー28ページの一冊で、市内の公共施設にて3万部を無料配布中です。

電子書籍版はイバラキイーブックスからも閲覧できます。

取手市「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版

発行部数：3万部ページ数：フルカラー28ページ前回発行：2021年（2026年1月現在の改訂版）配布場所：取手市役所本庁舎（産業振興課）、藤代総合窓口課、取手駅前窓口、戸頭窓口ほか電子書籍：イバラキイーブックスにて閲覧可能

都心へ常磐線で33分というアクセスの良さを持ちながら、水とみどりが心地よい「ほどよく絶妙」なまち・取手の魅力がつまった一冊です。

新規ページとして「とりでの魅力」を12個に分けて紹介しており、レジャーやグルメスポットの情報も多数掲載されています。

市内を周遊するモデルコース「厳選3コース」や、取手歴史オススメSPOT、イベントガイドなど充実した内容です。

配布は取手市役所本庁舎の産業振興課をはじめ、藤代総合窓口課、取手駅前窓口、戸頭窓口で行われています。

その他の公共施設等にも閲覧用として配置されており、今後は市内外のイベントや首都圏内のアンテナショップ等でも順次配布が予定されています。

電子書籍版はイバラキイーブックスから閲覧できるため、遠方からでも取手の魅力に触れられます。

都心から33分の好アクセスでありながら豊かな自然が残る取手の魅力を、12の切り口で網羅的に知ることができます。

厳選3コースのモデルコースや歴史スポット情報など、観光にも暮らしにも役立つ実用的な内容が揃っています。

市内の公共施設で無料配布されているほか、電子書籍版でも手軽に閲覧できる一冊です。

「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版の紹介でした。

よくある質問

Q. 「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版はどこで入手できますか？

A. 取手市役所本庁舎（産業振興課）、藤代総合窓口課、取手駅前窓口、戸頭窓口にて無料配布されています。

その他の公共施設等にも閲覧用として配置されており、今後は市内外のイベントや首都圏内のアンテナショップ等でも順次配布される予定です。

Q. 電子書籍版はありますか？

A. イバラキイーブックスから電子書籍版を閲覧できます。

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