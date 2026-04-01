スズキ「本格オフロード2輪車」にネット騒然！「こういうスズキ本当に好き」の声も！

2026年4月1日は、1年に1度のエイプリルフール。

過去にも4月1日には、さまざまな自動車メーカーや企業から、思わずクスッと笑ってしまうようなユニークなジョーク企画が発表され、ネットを賑わせてきました。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ斬新「オフロード2輪車」です！（38枚）

そんなエイプリルフールにちなんで、かつて世界中のクルマ好きを熱狂させた伝説の「嘘の新型車」を振り返ってみましょう。

それこそがちょうど1年前の2025年の4月1日に、スズキのオーストラリア法人が公式SNSを通じて突如としてサプライズ発表した、ジムニーの超斬新な派生モデル「スリムニー（Slimny）」です。

スズキが誇る世界的な大ヒット本格四輪駆動車「ジムニー」をベースに生み出されたこのスリムニーは、その名の通り車体幅を極限まで削ぎ落とし、なんと前後2つのタイヤだけで走る「2輪車」に仕立て上げられた驚きの設定でした。

メーカー自らが「世界初の2輪4WD（ツーホイールドライブ・フォーホイールドライブ）」という矛盾に満ち溢れたキャッチコピーを高らかに謳ったそのフォルムは、正面から見ると原付スクーターほどの幅しかありません。

本来ならフロントグリルに収まっているはずの象徴的な丸型ヘッドライトは、狭すぎる車幅によって行き場を失い、バンパーの中央部分にまるでバイクのような1灯タイプとして強引に移設されています。

そして最もファンを驚かせ、笑いを誘ったのは、その無茶苦茶なパッケージングです。

これほど極端に細いボディでありながら、室内はオートバイのように前後にまたがるタンデムレイアウトではなく、なんと通常の乗用車と同じように左右に並んで座る「横並びの2人乗りシート」が備わっているという、物理法則を完全に無視したシュール極まりない設計になっていたのです。

このあまりにも手の込んだ、そして絶妙にスズキらしさを感じさせる最高のエイプリルフールネタに対し、当時のSNSやネット上では国境を越えて凄まじい大反響が巻き起こりました。

その強烈なビジュアルを見たユーザーからは「あまりにも細すぎて笑いが止まらない」「横並びで2人乗ったら確実に肩と腕が窓からはみ出るでしょ！」「こんなの横風が吹いたら一発で横転してしまうのでは？」といった、愛のある鋭いツッコミが殺到しました。

その一方で、スズキというブランドに対する信頼と期待からか、「でも、二輪車と四輪車の両方を作っているスズキなら本当にやってくれるはず！」「渋滞のすり抜けから狭い林道のアタックまでこなせるぞ！」「取り回し最強のオフロードスクーターとして魅力的すぎる…」「もし本当に発売されたら絶対に買います！」「一度でいいから、どうやってバランスを取るのか試乗してみたい」と、ジョークであることを十分に理解しつつも、実車化を本気で熱望するファンの声が数多く寄せられました。

さらに、「昨年のエイプリルフールネタのなかで間違いなくこれが一番センスがあって面白かった」「こういう遊び心あふれる自由な発想こそがスズキの真骨頂！」と、企業として見せた大らかなユーモアのセンスを絶賛するコメントも目立ちました。

このようにスリムニーは、ジムニーという世界中で愛される絶対的なアイコンと、スズキが長年の実績で築いた高い信頼があるからこそ成立した、愛すべき架空のモビリティだったと言えるでしょう。