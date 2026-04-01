春は『ボーダー』が断然可愛い！【ユニクロ】40・50代に似合う♡「大本命トップス」

この春のトレンドキーワードに浮上していて、注目を集めているボーダー柄。マリンテイストな雰囲気をまとって、明るく爽やかな印象も与える「ボーダートップス」は、春コーデに欠かせない存在です。今回は、ボーダーアイテムが種類豊富に揃う【ユニクロ】から、ミドル世代に似合う「大本命トップス」をご紹介します。ボートネックデザインで女性らしい雰囲気が感じられるボーダーTや、1枚でもレイヤードも楽しめるボーダーTなどが登場。

ミドル世代に似合うキレイ見えボーダーT

【ユニクロ】「ボーダーT」\1,290（税込・セール価格）

ゆとりのあるシルエットとドロップショルダーで、こなれ感のある着こなしを楽しめるボーダーT。開きすぎないボートネックデザインがきれいな首元を演出します。カジュアルな中にも女性らしい雰囲気を感じられるコーデを楽しみたい、ミドル世代にぴったりの一枚。程よく厚みのあるコットン100%素材で作られているため、1枚でも安心して着用できそうです。

1枚でサマ見え！ レイヤードも楽しめる本命トップス

【ユニクロ】「ソフトコットンラウンドヘムT」\1,990（税込）

ピッチの細いボーダー柄が、大人っぽくきれいめな印象を与えるボーダートップス。裾のラウンドヘムと首元のバイカラー配色がアクセントになり、サラッと着るだけでサマ見え。1枚で着るのはもちろん、ジャケットやカーディガンのインナーとしても◎ レイヤードも自由に楽しめるため、春コーデの即戦力になりそうです。

夏へ向けて活躍するエアリズムTシャツ

【ユニクロ】「エアリズムコットンオーバーサイズボーダーTシャツ」\1,990（税込）

気温がグングン上がるこれからの季節は、エアリズムシリーズのボーダーTがおすすめです。「汗をかいてもサラッとした肌ざわり」（公式サイトより）で、これからの季節にぴったり。こちらもピッチの細いボーダー柄で、カジュアルすぎず大人のデイリーコーデに取り入れやすいのが魅力です。5分袖で気になる二の腕をカバーできるのも嬉しいポイント。

配色のセンスが光るボーダーポロシャツ

【ユニクロ】「ドライカノコボーダーポロシャツ」\2,990（税込）

ボーダー柄の配色がおしゃれで、周りと差がつくコーデを楽しめそうなポロシャツ。胸元のJWAの刺繍もさりげないアクセントに。リブ編みの幅にこだわった衿が上品な雰囲気を演出して、大人に似合う着こなしが叶いそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i