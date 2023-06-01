FIFAランクTOP100に返り咲き！ アジア杯の本選出場を決めたベトナム、自国メディアが誇示「国際舞台での復活が改めて示された」
ベトナム代表は現地３月31日、2027アジアカップ予選でマレーシアと対戦し、３−１で勝利。予選全勝で本大会行きのチケットを手にした。
この勝利で、大きな躍進を遂げた。ベトナムメディア『VIETNAM SPORTS NEWS』は、「ベトナムがマレーシアに圧勝し、FIFAランキングトップ100に返り咲く」と見出しを打った記事を掲載。「FIFAランキングで103位から98位に上昇した」と報じる。
「ベトナムが約２年ぶりに世界のトップ100に復帰した。３月31日時点で正式に98位となった」
「ベトナムは2025年初頭から10連勝。３月26日のバングラデシュとの親善試合での３−０の勝利も含まれる。この安定した成績により、チームはFIFAランキングで順位を上げ、2025年９月の114位から2026年１月には108位、その後に103位となり、現在はトップ100入りを果たしている」
着実なランクアップに、同メディアは「国際舞台でのベトナムの復活が改めて示された」と胸を張る。
最後に、今後の展開について「ルクセンブルクやトリニダード・トバゴなどの今後の試合結果によって順位が若干変動する可能性はあるが、ベトナムは４月１日に発表されるFIFA公式ランキングでトップ100入りが確実視されている。
モザンビークが３月のFIFAランキング期間中に試合を行なわなかったため、ベトナムはすでに順位を上げ、世界のトップチームとしての地位を確固たるものにしている」とまとめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この勝利で、大きな躍進を遂げた。ベトナムメディア『VIETNAM SPORTS NEWS』は、「ベトナムがマレーシアに圧勝し、FIFAランキングトップ100に返り咲く」と見出しを打った記事を掲載。「FIFAランキングで103位から98位に上昇した」と報じる。
「ベトナムは2025年初頭から10連勝。３月26日のバングラデシュとの親善試合での３−０の勝利も含まれる。この安定した成績により、チームはFIFAランキングで順位を上げ、2025年９月の114位から2026年１月には108位、その後に103位となり、現在はトップ100入りを果たしている」
着実なランクアップに、同メディアは「国際舞台でのベトナムの復活が改めて示された」と胸を張る。
最後に、今後の展開について「ルクセンブルクやトリニダード・トバゴなどの今後の試合結果によって順位が若干変動する可能性はあるが、ベトナムは４月１日に発表されるFIFA公式ランキングでトップ100入りが確実視されている。
モザンビークが３月のFIFAランキング期間中に試合を行なわなかったため、ベトナムはすでに順位を上げ、世界のトップチームとしての地位を確固たるものにしている」とまとめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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