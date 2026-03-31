MON7A＆さくら、ジャケット×ネクタイのリンクコーデ 背中合わせに歓声上がる【超十代2026】
【モデルプレス＝2026/03/31】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）、YouTuber・さくらが3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。
【写真】20歳美人YouTuber、美脚スラリのミニスカ×ネクタイコーデ
MON7Aは黒、さくらはグレーのジャケットに黒のネクタイを合わせたシミラールックでペアランウェイ。さくらはミニスカートから美しい脚を見せ、ランウェイトップで背中を合わせてポーズを決めると、会場からは大きな歓声が上がった。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。MON7Aは「ハロン編」に参加していた。
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
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【写真】20歳美人YouTuber、美脚スラリのミニスカ×ネクタイコーデ
◆MON7A＆さくら、ジャケット×ネクタイのリンクコーデ
MON7Aは黒、さくらはグレーのジャケットに黒のネクタイを合わせたシミラールックでペアランウェイ。さくらはミニスカートから美しい脚を見せ、ランウェイトップで背中を合わせてポーズを決めると、会場からは大きな歓声が上がった。
◆「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026」
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
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