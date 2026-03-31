【ディズニーストア】京都ポルタに4月28日（火）グランドオープン！ 限定アイテムも登場
京都府京都市内の京都ポルタ内に、「ディズニーストア 京都ポルタ店」が、4月28日（火）にグランドオープン。オープンを記念し、店舗限定アイテムの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施される。
＞＞＞京都ポルタ店限定アイテムをチェック！（写真10点）
新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスによって魔法がかけられた夢の世界をコンセプトに、 ”和” の要素が散りばめられたデザインだ。エントランスでは、衣装に和柄を取り入れたミッキーのスタチューがゲストの皆さまをお迎え。床や天井にあしらった桜の花びらモチーフをはじめ、障子風の装飾など、京都ならではの ”和” を感じる特別な空間でお買い物をお楽しみいただける。
店内には、ディズニーやピクサーのアイテムが約1200点並び、ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity（ユニベアシティ）」や「UniBestiez（ユニベスティーズ）」、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」をはじめ、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、人気ブランドとの共同企画商品など、バラエティ豊かなアイテムが並ぶ。
そしてグランドオープンを記念して、京都ポルタ店限定アイテムが発売される。京都にゆかりがあるといわれる歴史上の人物「牛若丸」と「弁慶」に扮したキャラクターのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが登場。笛を吹くミッキーと、 ”京都” の文字をあしらった旗を手にしたグーフィーがラインナップ。細部までこだわった装いにご注目。また、「うるぽちゃちゃん」からも、ミッキーとグーフィーのぬいぐるみを展開。京都ならではの歴史が感じられる、お土産やコレクションにぴったりのアイテムが揃う。
また、グランドオープン記念のプレゼントキャンペーンも実施される。
5000円（税込）以上のお買い上げで、京都ポルタ店限定デザインのオリジナルトートバッグがプレゼントされる。さらに店内では、ご希望の方に京都ポルタ店限定のショップカードをプレゼント。詳しくはディズニーストアキャストにおたずねを。
なお、グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となる。
（C） Disney （C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
＞＞＞京都ポルタ店限定アイテムをチェック！（写真10点）
新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスによって魔法がかけられた夢の世界をコンセプトに、 ”和” の要素が散りばめられたデザインだ。エントランスでは、衣装に和柄を取り入れたミッキーのスタチューがゲストの皆さまをお迎え。床や天井にあしらった桜の花びらモチーフをはじめ、障子風の装飾など、京都ならではの ”和” を感じる特別な空間でお買い物をお楽しみいただける。
そしてグランドオープンを記念して、京都ポルタ店限定アイテムが発売される。京都にゆかりがあるといわれる歴史上の人物「牛若丸」と「弁慶」に扮したキャラクターのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが登場。笛を吹くミッキーと、 ”京都” の文字をあしらった旗を手にしたグーフィーがラインナップ。細部までこだわった装いにご注目。また、「うるぽちゃちゃん」からも、ミッキーとグーフィーのぬいぐるみを展開。京都ならではの歴史が感じられる、お土産やコレクションにぴったりのアイテムが揃う。
また、グランドオープン記念のプレゼントキャンペーンも実施される。
5000円（税込）以上のお買い上げで、京都ポルタ店限定デザインのオリジナルトートバッグがプレゼントされる。さらに店内では、ご希望の方に京都ポルタ店限定のショップカードをプレゼント。詳しくはディズニーストアキャストにおたずねを。
なお、グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となる。
（C） Disney （C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
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