【漫画】「しまいにゃランチ会でリンチかよ」PTAの闇と女の情念を描くリベンジ劇が話題！【作者に聞く】
ママ友の世界――。それは、子どもを介した独特の人間関係が渦巻く場所。平穏に見える日常の裏で、もし大切な家族が追い詰められていたら？横山了一(@yokoyama_bancho)さんの『ボスママに徹底的に復讐する話』は、ママ友いじめで重体になった妹の無念を晴らすため、双子の姉が立ち上がる痛快な物語だ。リアルすぎる嫌がらせの描写や、圧倒的なカリスマ性を持つ「ボスママ」との対決に、多くの読者が釘付けになっている。本作に込めた思いを横山さんに聞いてみた。
【漫画】本編を読む
■意識不明の妹のため、双子の姉がPTAに潜入！衝撃の復讐劇
病室で見たのは、妹の変わり果てた姿だった。ママ友いじめによって意識不明の重体になった妹の無念を晴らすべく、今、双子の姉・リゼが立ち上がる。標的は、妹を追い詰めた7人のPTAメンバー。だが、そのなかにはママ友たちを束ねる「最強のボスママ」がいて……。ちばてつや賞受賞作家・横山了一が描く、手に汗握るスイッチング復讐劇が開幕する。
■「集団で自宅に突撃」リアルすぎるママ友トラブルの裏側
――本作ではPTAの集まりがトラブルのきっかけとなっています。この設定に込めた意図があれば教えてください。
Instagramで題材になっていたのを見たことがあったのでチャレンジしてみました。妻のママ友の方からトラブルの実体験を聞いたのもきっかけです。
――ママ友グループによるリアルな嫌がらせにドキッとしました。特にこだわって描いたシーンや、工夫した点について教えてください。
そのママ友さんの体験が活きているのは、クリスマス会の作業をすべて丸投げするあたりですね。集団で自宅に突撃してくるシーンも実体験らしいです。
――ママ友同士のトラブルが起こるおもな原因は何だとお考えでしょうか？
幼稚園や小学校など、親同士で密に関わらなくてはいけない状況がそうさせるのかなと思います。
■取材協力：横山了一（@yokoyama_bancho）
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■意識不明の妹のため、双子の姉がPTAに潜入！衝撃の復讐劇
病室で見たのは、妹の変わり果てた姿だった。ママ友いじめによって意識不明の重体になった妹の無念を晴らすべく、今、双子の姉・リゼが立ち上がる。標的は、妹を追い詰めた7人のPTAメンバー。だが、そのなかにはママ友たちを束ねる「最強のボスママ」がいて……。ちばてつや賞受賞作家・横山了一が描く、手に汗握るスイッチング復讐劇が開幕する。
■「集団で自宅に突撃」リアルすぎるママ友トラブルの裏側
――本作ではPTAの集まりがトラブルのきっかけとなっています。この設定に込めた意図があれば教えてください。
Instagramで題材になっていたのを見たことがあったのでチャレンジしてみました。妻のママ友の方からトラブルの実体験を聞いたのもきっかけです。
――ママ友グループによるリアルな嫌がらせにドキッとしました。特にこだわって描いたシーンや、工夫した点について教えてください。
そのママ友さんの体験が活きているのは、クリスマス会の作業をすべて丸投げするあたりですね。集団で自宅に突撃してくるシーンも実体験らしいです。
――ママ友同士のトラブルが起こるおもな原因は何だとお考えでしょうか？
幼稚園や小学校など、親同士で密に関わらなくてはいけない状況がそうさせるのかなと思います。
■取材協力：横山了一（@yokoyama_bancho）
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