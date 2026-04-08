「グラビアをしながら大学受験勉強」朝ドラ俳優・寺本莉緒が難関中高一貫校から芸能界に入るためにやってきたこと

少子化ながら、首都圏で中学受験をする子どもは5人に1人と言われている。もちろん何かに挑戦することは素晴らしいことだ。しかし「子どもがやりたいかどうか」「子どものやりたいことはなにか」を見失うと、受験だけがありきとなってしまう。逆に言えば、子ども本人が明確に「これをやりたい」という意思があるかどうかということも、人生を豊かにすることにつながるのではないか。

朝ドラ「おむすび」では仲里依紗さん演じる歩とギャル時代に対峙していた明日香を演じ、主演映画『東京逃避行』が3月27日に公開。さらに2026年4月20日よりスタートする連続ドラマ「share」（フジテレビ系）にも出演する寺本莉緒さんは、中学受験をして地元広島でバカロレアの名門中高一貫校に入った経歴の持ち主だ。しかし14歳のときに芸能の世界に入りたいと、受験をして合格し、大好きだった学校での生活を捨て、上京したのだ。

俳優としてキャリアを重ねる寺本莉緒さんの2冊目の写真集『RIO』刊行を記念したインタビュー。前編では、5年ぶりにグラビアに復帰した理由や写真集の制作背景について伺った。後編では14歳での上京や、仕事を続けながらの大学受験と卒業ほか努力の軌跡について深掘りしていく。

かわいいだけではダメなんだ

――写真集『RIO』はデビュー10周年の作品です。14歳の時にもう芸能界デビューを果たしていたのですね。

寺本「元々、注目されるのが好きで、物心つく頃から『モテたい』と思っていました。そんな中、中学校である同級生が舞台や映像作品に出ることになった瞬間に、その子が注目されるようになったのです。

さらに、彼女が出た作品は、多くの人の目に触れ、それとともに可能性が広がっていました。その時、『かわいいだけではダメなんだ』と、オーディションサイトを見て応募し、合格したのです。

当時、14歳でしたがどうしても東京に行きたかった。所属事務所を決めないと両親を説得できないという焦りの気持ちがありました。それに昔から思ったことは行動しないと気が済まない。両親から『せめて広島の中学校を卒業してからにして』と言われましたが、私は東京に行きたくてたまらなかった。親も私の性格をよく知っているので、渋々出してくれたのです」

「次の世界を見てみたい」と思った

――寺本さんが当時在学していた広島県の中高一貫校は、県内トップレベルの名門です。

寺本「中学受験に真剣に取り組み合格し、一つの山を達成してしまった感はありました。芸能界を目指したのは、『次の世界が見たい』という気持ちになっていたことも大きいです。

とはいえ、学校生活は楽しく、行事に、勉強に燃えていました。特に勉強に力を入れたのは、多くのテストで順位と点数が張り出されるから。私は負けず嫌いだから、順位を上げていくこと目標にひたすら頑張り、成績も常にトップクラスでした。

あと、私の父が合理的な思考をする人で、学校の成績がいいと、『何をやってもいいよ』と自由にさせてくれました。おそらく、結果を残さなければ、何らかの制約が設けられていたと思います。『やるべきことに集中し、結果を残す』という集中力は、この環境で養われたと思っています」

――勉強して結果を出しているという信頼があったからこそ、上京できたのでしょうか。

寺本「それはあると思います。あとは、4歳上の兄が大学進学で上京したので、タイミングも良かった。東京の中学校に転校することになりましたが、3年生の4月の編入なので、もう学校の人間関係は出来上がっていて、入り込む余地もありませんでした。私も仕事に比重を置いて、日々を過ごしていました。

ただ、思った以上に東京の生活が寂しくて、勢いよく出てきた割には、激しいホームシックになってしまって、毎月母に来てもらうように。高校2年生からは母が上京してくれて、一緒に暮らすことになったのです。

当時の仕事は舞台が多く、ぶっつけ本番で即興のお芝居をすることもあり、瞬発力が鍛えられたと思います。メンバーと『面白いとはどういうことか』とよく語り合っていました。大きな転機は高校2年生の2018年に、ミスヤングマガジンに選んでいただき、“ど迫力ボディ”とキャッチコピーをいただいたことです」

大学受験の勉強をしながら仕事をしていました

――その後、多くの雑誌のグラビアを席巻しました。でも、当時17歳ということは、同時に大学受験のための勉強もしていたということですよね。

寺本「はいそうです。ミスマガジンになり、ありがたいことにお仕事のオファーをいただくことが増え、楽しくなる一方で、父から『大学に行きなさい』と厳命されました。私はそのまま仕事に集中したかったのに、父は絶対に譲らない。初めて父と大ゲンカしましたが、いつもは優しい父の譲らない姿勢に気圧され、不本意ながらも大学合格を目指すことになったのです。

仕事も忙しくなっていたので、隙間時間を使ったり、寝る間を惜しんで勉強していました。これまで自分が設定した目標を達成するための努力をしていましたが、大学受験は義務感のみ。中学時代の友人が海外の大学や東京の名門大学に進学するので、それなりの大学に入り、4年で卒業しなければならない。仕事が好調な時期だけに、不本意すぎて泣きながら勉強していました。

ですから、一般受験で現役合格したときは、ホッとしました。その後すぐに、初写真集『CURIOSITY』の撮影に入ったのです。ロケ地は憧れのロサンゼルスで、大学受験が終わったばかりの開放感ではっちゃけていました（笑）。喜びにあふれたハッピーな写真ばかりです。今回の『RIO』はこれを超えなくてはならないので、気合を入れて頑張りました」

――5kgの増量やポージングの技術ほか、グラビア表現を追求したとおっしゃっていましたね。

寺本「それ以上に、心から楽しかったのです。俳優業に専念していた後のグラビアということもあり、いい雰囲気に包まれています。それに、久しぶりの復帰ということもあり、ファンの皆様が本当に温かい感想をくださって、大きな反響をいただいており、うれしい。改めてグラビアは私の原点だと感じています。

そもそも、写真集『RIO』は全てのタイミングが重なった奇跡のような作品なのです。まず、お話をいただいた時期は、私が前の事務所とのマネージメント契約満了になり、フリーランスになったばかりの頃でした。

撮影地のオーストラリアのパースも、夏と太陽が大好きな私にピッタリでしたし、天候にも恵まれて、雨が1日も降りませんでした。心からリラックスし、幸せな気分に包まれながら撮影をしていました」

――その雰囲気は写真からも伝わってきます。寺本さんは努力もしていますが、成功する人は運も味方にしているかもしれません。そのために必要なことは何だと思いますか。

寺本「何でしょうね。やはり『曲がったことをしない』『自分の芯をブラさない』ことを信条としているからでしょうか。合わない人とは距離を置き、正直であることを心がけています。これにより、いい人々との縁がつながり、仕事に集中できる。これからもいい作品をお届けしていきます」

話を聞いていると、寺本さん自身に「やりたい」という気持ちがあることに加え、ご両親がそれを大切にしてきたことも伝わってくる。最低限のハードルを伝えながらも、寺本さんが本当にやりたいかどうかが分かれば、名門校を出ることも理解し、支えたのだ。

そういう家庭環境で育ったこともあるからこそ、寺本さんは相手が求めることに全力で答え、それを糧に挑み続けられたのではないだろうか。そんな姿勢に接していると、「思考は言葉になり、言葉は行動に、行動は習慣に、習慣は人格に、人格は運命になる」というマザー・テレサの言葉を思い出した。

自らの人生を切り開き、進化し続ける寺本さんが今後見せてくれる姿が楽しみだ。

寺本莉緒（てらもと・りお）2001年広島県生まれ。2016年にデビューし、2018年「ミスヤングマガジン」受賞をきっかけにグラビアなどで活躍。20年に初写真集『CURIOSITY』を発売。予約時点で重版が決定し、書泉・女性タレント写真集売上ランキングの1位を獲得。同年、映画『別に、友達とかじゃない』で映画初出演・主演。2023年Netflix配信ドラマ『サンクチュアリ -聖域-』、2024年NHK連続テレビ小説『おむすび』ほか出演作品多数。主演映画『東京逃避行』が公開中。

【前編】難関中高一貫校を転校して芸能界へ。朝ドラ俳優・寺本莉緒が5年ぶりのグラビアに復帰した理由