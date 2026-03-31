東京都八王子市のコンビニでサンドイッチ1個（約300円）を万引したとして、警視庁高尾署に窃盗の疑いで現行犯逮捕された元タレントの坂口杏里さんが31日までにインスタグラムを更新。義父のプロゴルファー尾崎健夫（72）との連絡を熱望した。

坂口さんの母、坂口良子さんは2012年に尾崎と再婚。結果、坂口さんにとって、血のつながっていない義理の父となっていた。その後、坂口良子さんが13年3月に57歳で死去。坂口さんは16年10月にタレントからセクシー女優に転身し、17年9月に芸能界引退を表明した。

坂口さんはインスタグラムのストーリーズを更新し「義理のお父さん、プロゴルファー 尾崎建夫 と今すぐ連絡取りたい あわよくば 一緒に住みたい だれかこの声が届きますように。」（原文まま）と呼びかけた。

坂口さんは今回の逮捕について、YouTubeチャンネル「JUNYAちゃんねる」で言及している。

坂口さんは、現在は一般人として生活している自身の逮捕が大きく報じられたことに「大げさだな」と感じたという。逮捕前に勤務していたという東京・新宿2丁目にあるゲイバーで従業員とのトラブルをきっかけに退店していたとの報道もあったが、「事実です」と認めた上で、「（再びそのバーで働くつもりは）ないです。新宿に立ち寄ろうとは思っていないです」と話した。

万引をした動機については、金銭的に困窮していたわけではないとした上で「たぶん、心のどこかでスリルを味わうとか、『大丈夫だろう』という何かがあったんじゃないか」と説明。勾留期間は約10日におよんだといい「こんなに重い罪になるんだったら法的に悪い事は二度としない。普通に生きていきたい」と反省を口にし、今後については、介護や保育の仕事に携わりたいとの思いを明かした。