新しいパンツ欲しいなら、【ニトリのN+】が正解！ 実は名品揃い！「新作パンツ」

パンツの買い足しや買い替えを検討中なら、ぜひ【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】を候補に入れてみて。実は、N+はパンツが名品揃いとの噂。大人が穿きやすいデザインに加えてサイズ展開も豊富なため、シーズンごとにリピート買いする人も多いのだとか。そこで今回は、N+の春の新作パンツをご紹介！ 大人コーデの気分転換を手助けする、新たな名品候補をお届けします。

センタープレスで脚線を整える上品ワイドパンツ

【N+】「フロントタックワイドパンツ」\3,990（税込）

縦のラインを強調するセンタープレスを施し、上品見えが叶いそうなワイドパンツ。程よいワイドシルエットが、脚線をまっすぐに整えて見せてくれそうです。ウエストは後ろのみゴムを採用。フロントはすっきりとしているため、キレイめコーデにも馴染みやすいはず。ベージュのほか、ライトグリーンやライトピンクといったコーデが華やぐ春色も展開されています。

ダークトーンで着映えを狙える旬の花柄パンツ

【N+】「ダークトーン花柄セミワイドパンツ」\3,990（税込）

ブラックをベースに、ブラウンの花柄が大人っぽく映えるセミワイドパンツ。落ち着いた配色のおかげで柄が主張しすぎず、旬の花柄をシックな大人コーデに取り入れやすい一着です。しなやかな素材とゴム仕様のウエストが楽な着心地も後押し。素材にはほのかに光沢感があるため、ラフな印象になりすぎないのも嬉しいポイント！

配色ステッチでシャレ感UPを狙えるデニムパンツ

【N+】「マイルドフィットストレッチデニムワイドパンツ」\3,490（税込・値下げ価格）※4月6日までの期間限定価格

脚のラインを拾いにくいワイドシルエットにピンタックステッチを施したこちらのデニムパンツ。「脚長見え効果を叶える」（公式ECサイトより）というN+こだわりの一本です。裾にも幅広の配色ステッチを入れ、さりげないひと癖を足し算。短め丈のシンプルなトップスと合わせるだけで、春のカジュアルコーデのシャレ感UPを狙えます。

気楽に穿けてキレイめにまとめるイージーパンツ

【N+】「ウエストドロストテーパードイージーパンツ」\3,990（税込）

ぐるりとゴムで囲ったウエストにドローストリングをあしらい、フィット感を柔軟に調整できるイージーパンツ。程よいゆとりを持たせながらも、裾はすっきりとさせたテーパードシルエットがポイント。リラックス感はありつつキレイめにスタイリングできそうです。「さらりとした肌触りが特徴で、長時間履いても快適に過ごせる」（公式ECサイトより）のも、ヘビロテしたくなる魅力かも。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ