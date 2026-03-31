居酒屋の「お通し」に外国人が絶句した理由とは？「ぼったくりかと思った」誤解が感動に変わる瞬間
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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「【常識崩壊】日本の居酒屋で韓国人が絶句した3つの瞬間」を公開した。工学博士であるパク氏が、韓国人留学生の視点から日本の居酒屋文化における「お通し」「飲み放題」「オール飲み」という3つのシステムについて、その特異性と魅力について語った。
動画の冒頭、パク氏は日本の居酒屋で最初に直面する壁として「お通し」を挙げた。ある寒い夜、福岡の居酒屋を訪れた際、注文していない小皿料理が提供され、会計時に400円程度請求されたことに衝撃を受けたという。「頼んでもないのになんで出てくるんだろう」と、当初は「噂のぼったくりかな」と疑念を抱いた。しかしその後、お通しには「料理人の自己紹介」や「一番自信のあるものを最速で提供する名刺」といった意味が込められていることを知り、その文化的な深さに感銘を受けたと語る。400円あればファミチキ2つが買える…と金銭感覚の差を指摘しつつも、説明されれば納得できる文化であると述べた。
続いて、日本の「飲み放題」システムについて言及。「液体エンタメの完成形」と称賛する一方で、韓国には存在しないシステムであると説明した。韓国では焼酎やビールを瓶単位で注文するのが一般的であり、日本の飲み放題のように「メニューがラーメン屋並みに多い」ことはないという。パク氏は、韓国に飲み放題がない理由として、韓国人の飲むペースが速すぎて「元が取れない」ことや、一気飲み文化により「早く潰れる」ため店側のリスクが高いのではないかと独自の分析を展開した。日本では2時間という制限の中で、「自由と責任とプレッシャーのバランスを楽しむ場」として機能していると語る。
最後に挙げたのは「オール飲み」である。韓国では深夜12時頃に解散するのが一般的だが、日本では「帰れないところ」からが本番となることに驚いたという。終電を逃した後、居酒屋やカラオケで始発まで過ごす文化を体験し、朝5時の新宿で語り明かした経験を回想。「酔いはもう冷めてるのに心は火がついたまま」で過ごす時間は、単なる飲み会を超えた「友情の仕上げ」であり、共に朝を迎えた仲間は「戦友」になると表現した。
パク氏は、これらの文化について、最初は「非常識に見えて」も、その背景を知ることで「感動、驚きに変わる」と結論付けた。日本の居酒屋は単に食事をする場所ではなく、文化の違いを知り、それを楽しむ「飲みニケーション」の場であるとしている。
動画の冒頭、パク氏は日本の居酒屋で最初に直面する壁として「お通し」を挙げた。ある寒い夜、福岡の居酒屋を訪れた際、注文していない小皿料理が提供され、会計時に400円程度請求されたことに衝撃を受けたという。「頼んでもないのになんで出てくるんだろう」と、当初は「噂のぼったくりかな」と疑念を抱いた。しかしその後、お通しには「料理人の自己紹介」や「一番自信のあるものを最速で提供する名刺」といった意味が込められていることを知り、その文化的な深さに感銘を受けたと語る。400円あればファミチキ2つが買える…と金銭感覚の差を指摘しつつも、説明されれば納得できる文化であると述べた。
続いて、日本の「飲み放題」システムについて言及。「液体エンタメの完成形」と称賛する一方で、韓国には存在しないシステムであると説明した。韓国では焼酎やビールを瓶単位で注文するのが一般的であり、日本の飲み放題のように「メニューがラーメン屋並みに多い」ことはないという。パク氏は、韓国に飲み放題がない理由として、韓国人の飲むペースが速すぎて「元が取れない」ことや、一気飲み文化により「早く潰れる」ため店側のリスクが高いのではないかと独自の分析を展開した。日本では2時間という制限の中で、「自由と責任とプレッシャーのバランスを楽しむ場」として機能していると語る。
最後に挙げたのは「オール飲み」である。韓国では深夜12時頃に解散するのが一般的だが、日本では「帰れないところ」からが本番となることに驚いたという。終電を逃した後、居酒屋やカラオケで始発まで過ごす文化を体験し、朝5時の新宿で語り明かした経験を回想。「酔いはもう冷めてるのに心は火がついたまま」で過ごす時間は、単なる飲み会を超えた「友情の仕上げ」であり、共に朝を迎えた仲間は「戦友」になると表現した。
パク氏は、これらの文化について、最初は「非常識に見えて」も、その背景を知ることで「感動、驚きに変わる」と結論付けた。日本の居酒屋は単に食事をする場所ではなく、文化の違いを知り、それを楽しむ「飲みニケーション」の場であるとしている。
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チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。