【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年4月6日〜4月12日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月6日〜4月12日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月30日〜4月5日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では誤算がありそうです』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
良くも悪くも自分の今の立ち位置が見えてくるでしょう。他の人からの評価にあまり執着をしない方が良い時です。仕事や公の場では思い描いている通りにいかないことが多く、周囲の人達がありがた迷惑な行動を取ってきそうです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
楽だと思った相手や道が、これまでよりも辛いことになりそうです。一時の感情だけでは選択をしない方が良い時で、自由なども奪われてしまう可能性があるでしょう。シングルの方は、煮え切らない態度をとる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の意見を曲げずにぶつけてきます。
｜時期｜
4月7日 流される ／ 4月10日 コツコツ努力の日
｜ラッキーアイテム｜
レモン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞