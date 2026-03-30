『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が興行収入400億円を突破、観客動員数は2734万人に
ロングラン大ヒット中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、2025年7月18日(金)に劇場公開されてから254日ｑをかけて、興行収入400億円突破を達成したことがわかりました。映画前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』に続く大記録達成です。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 』第一章 猗窩座再来』 公式サイト｜2025年7月18日(金)公開
https://kimetsu.com/anime/mugenjyohen_movie/
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』特報映像公開、三部作で無限城決戦へ - GIGAZINE
劇場公開された週末3日間の興行成績が日本歴代No.1という勢いのまま、公開から8日間で興行収入100億円を突破すると、さらに公開から23日で200億、46日で300億に到達。
いよいよ2026年3月29日(日)には公開から255日で累計興行収入が400億2394万7000円、観客動員数が2734万5654人となりました。
興行収入400億円突破は、2020年10月に公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』に続いて歴代2作目の記録です。
劇場版「鬼滅の刃」の累計来場者数が全世界で4000万人超を記録、興行収入は日本だけで400億円超え - GIGAZINE
なお、ロングラン大ヒットとなっている本作ですが、一部劇場を除いて2026年4月9日(木)での終映が決まっており、ファイナルPVが公開されています。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ファイナルPV - YouTube
ちなみに、前述の通り「無限城編」は三部作で、制作会社のufotableは「Future Project」として『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第二章』を挙げています。
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◆『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一部 猗窩座再来』作品情報
・スタッフ
原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）
監督：外崎春雄
キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃
脚本制作：ufotable
サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花
プロップデザイン：小山将治
美術監督：衛藤功二
撮影監督・フィニッシング演出監督：寺尾優一
3D監督：西脇一樹
色彩設計：大前祐子
編集：神野学
音楽：椎名豪、梶浦由記
主題歌：Aimer「太陽が昇らない世界」(SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.)
主題歌：LiSA「残酷な夜に輝け」(SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.)
総監督：近藤光
アニメーション制作：ufotable
配給：東宝・アニプレックス
・キャスト
竈門炭治郎：花江夏樹
竈門襧豆子：鬼頭明里
我妻善逸：下野紘
嘴平伊之助：松岡禎丞
栗花落カナヲ：上田麗奈
不死川玄弥：岡本信彦
冨岡義勇：櫻井孝宏
宇髄天元：小西克幸
時透無一郎：河西健吾
胡蝶しのぶ：早見沙織
甘露寺蜜璃：花澤香菜
伊黒小芭内：鈴村健一
不死川実弥：関智一
悲鳴嶼行冥：杉田智和
童磨（上弦の弐）：宮野真守
猗窩座（上弦の参）：石田彰
獪岳（上弦の陸）：細谷佳正
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable